Interior afirma que la presión a los narcos en la comarca "no va a terminar"

El secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, aseguró ayer que la presión contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar "no va a terminar", pero añadió que "la solución no va a ser únicamente policial". El número dos de Interior se refirió en Córdoba a los últimos problemas relacionados con el tráfico de estupefacientes en Algeciras y la Línea de la Concepción, una zona donde "se han tomado medidas extraordinarias".

Nieto especificó que se han incrementado los efectivos en la zona y se han utilizado unidades de élite de Policía Nacional y Guardia Civil en momentos puntuales, lo que ha supuesto un aumento "muy importante en la aprehensión de droga" y numerosas detenciones. A su juicio, estos resultados tienen que ver en una cierta "alteración" de las organizaciones que se dedican al narcotráfico, y que acaba derivando en problemas "como los que hemos visto recientemente". No obstante, Nieto advirtió que esa presión sobre el narcotráfico no va a terminar, aunque ha abogado por una solución "integral" y no sólo policial.

"Tiene que ser una solución que empiece trabajando desde servicios sociales, dándole oportunidades a la gente para que no se vea obligada a caer en toda esa red de narcotráfico", dijo el secretario de Estado, quien destacó la importancia de mejorar la educación y reforzar los lazos sociales, puesto que "es un problema que tiene mucho calado". Por ello, pidió "generosidad y altura de miras" para ver la realidad del problema y atisbar nuevas posibilidades de desarrollo en esa comarca, para ofrecer oportunidades "a los que hoy se ven abocados a vivir del narcotráfico".