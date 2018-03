Hallado el cadáver de Gabriel en el maletero del coche de la pareja del padre

La Guardia Civil ha encontrado muerto a Gabriel y ha detenido a la pareja del padre del menor, Ana Julia Quezada. El cuerpo ha sido hallado dentro del maletero del coche de ella en la localidad almeriense de Vícar, donde ha sido arrestada dentro de un amplio despliegue policial. Fue precisamente esta mujer de origen dominicano quien supuestamente había hallado el pasado sábado 3 de marzouna camiseta blanca que pertenecía al menor y que contenía restos de ADN del niño. La zona ya había sido rastreada y desde entonces centró las pesquisas de los investigadores.

El cuerpo del menor ha sido conducido a mita de la tarde al Instituto de Medicina Legal de Almería. "Se trabaja sobre ello", ha respondido esta tarde el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, tras ser cuestionado por la autopsia, después de la concentración convocada en apoyo de la familia del niño en la capital almeriense. Sanz ha insistido en que es necesario ser "prudente" porque "todavía no se tienen todos los datos" de lo ocurrido. "Son los momentos decisivos, y por lo tanto, sigamos confiando como siempre en la Guardia Civil, en el trabajo que ha hecho y que sigue haciendo", ha apuntado.

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha informado personalmente del hallazgo del cuerpo a los padres de Gabriel, trasladándoles "el más profundo dolor y conmoción del Gobierno de España y de todos los españoles por la triste pérdida que acaban de sufrir". Zoido ha pedido respeto y que no se entorpezca el trabajo "minucioso" de la Guardia Civil ante las horas "trascendentales" de trabajo que tienen por delante los agentes para resolver la muerte de Gabriel. Ha reclamado que se deje trabajar a los efectivos y que no se difundan bulos en torno a la investigación.

Casi dos semanas de búsqueda

Un amplio dispositivo de búsqueda trataba de localizar al niño desde el martes, 27 de febrero, víspera del Día de Andalucía y festivo en esta comunidad autónoma. El cuerpo de Gabriel ha sido encontrado después de casi dos semanas de angustiosa búsqueda en la que han participado más de 2.600 voluntarios y casi 1.500 profesionales. Testigos presenciales han indicado que agentes de policía y guardias civiles lloraban tras el hallazgo del cuerpo sin vida del menor.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha dicho compartir con todos los españoles el "dolor" por el hallazgo del cuerpo del niño. La presidenta andaluza, Susana Díaz, se ha declarado "horrorizada" y ha trasladado todo su "apoyo y cariño" a los padres del menor y a su familia y allegados.

Comparto con todos los españoles el dolor por la pérdida de Gabriel. Descanse en paz. MR#TodosSomosGabriel — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 11 de marzo de 2018

Horrorizada ante la noticia del hallazgo del cuerpo del pequeño Gabriel. No hay palabras para describir tanto dolor. Todo mi apoyo y mi cariño a sus padres, Ángel y Patricia, a su familia y allegados. — Susana Díaz Pacheco (@susanadiaz) 11 de marzo de 2018

La sociedad española está también conmocionada por la muerte del niño, como muestran las redes sociales, que desde el sábado estaban inundadas de peces. La madre pidió respaldo a la iniciativa del colegio del niño para que miles de "pescaítos" ayudasen a que Gabriel volviera a casa. "Gabriel, tu luz nos guía, pronto estarás con nosotros" decía el pez que Patricia le había dedicado a su hijo, que desapareció tras salir de casa de la abuela para dirigirse al lado a casa de unos familiares.

El rastro del menor se esfumó cuando salió hacia las 15:30 de la casa de su abuela en Las Hortichuelas, una pedanía almeriense. Según el testimonio de sus familiares, Gabriel recorrió los cien metros que separan esta casa de la de sus tíos, aunque nunca llegó a su destino. Unas cinco horas después la Guardia Civil activó un dispositivo de búsqueda al que se sumaron unidades especializadas, entre ellas la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado. El miércoles 28 de febrero interrogaron al hombre que llevaba dos años acosando a la madre del niño, Patricia Ramírez.

Este hombre permaneció casi 72 horas detenido y el juez lo envió a prisión por saltarse la orden de alejamiento. El propio Ministerio del Interior explicó que había "manipulado" la pulsera telemática que controlaba que no se acercara a Patricia. La madre de Gabriel, no obstante, siempre dijo que esta persona no tenía nada que ver con la desaparición de su hijo.