Guerrero: "Yo nunca he hablado de un fondo de reptiles, no tenemos fondos reservados"

El ex director de Trabajo y Seguridad Social de la Junta y principal procesado en el juicio de los ERE Javier Guerrero ha asegurado este miércoles al término de su declaración ante el tribunal que enjuicia el caso de los ERE que "nunca" ha hablado de un fondo de réptiles para referirse al pago de las ayudas vinculadas a los expedientes de regulación de Empleo como si se tratara de una partida de fondos reservados.

Guerrero, que se enfrenta a una petición de la Fiscalía Anticorrupción de ocho años de prisión y diez años de inhabilitación por delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación, ha respondido a las preguntas de su letrado asegurando que no ha ratificado cuatro declaraciones ante la Policía y la juez Alaya porque ha habido "errores y conceptos tergiversados que no han salido de su boca". Como ejemplo se ha referido a la expresión fondo de reptiles para definir la partida presupuestaria 31L por la que se concedían las ayudas. "Yo nunca he hablado de fondos de reptiles, eso no ha salido de mi boca, no es nada cierto, porque no tenemos fondos reservados", ha aseverado Guerrero, que ha alegado que existía una partida presupuestaria para el pago de esas ayudas y se "cumplían todos los requisitos legales y garantías" y además esa partida se aprobaba año tras años en las diferentes leyes de presupuestos en el Parlamento de Andalucía.

El ex alto cargo ha añadido que siempre trabajó en el marco de la legalidad y sobre la aparición de los intrusos los ha atribuido a un "error administrativo de la aseguradora" que intervenía en las pólizas. "No son intrusos, son personas que reunían los mismos requisitos que los otros 20 que habían salido de la empresa", ha añadido.

El ex director de Trabajo también ha afirmado que los distintos Gobiernos andaluces con los que ha trabajado "han sido muy honestos" y ha defendido la legalidad de las 6.300 ayudas "individuales" que concedió durante su mandato en la dirección general. "Parece que hemos hecho ricos a mucha gente, pero no han cobrado más de 1.000 o 1.200 euros mensuales y la Seguridad Social ha ingresado 200 millones de euros de las ayudas sociolaborales".

El ex alto cargo ha insistido en que el convenio marco de 2001 era la fórmula de gestión de las ayudas, pero también estaba la orden de 5 de abril de 1995 del Ministerio de Trabajo del Gobierno central, ha puntualizado Guerrero, que ha añadido que la Cámara de Cuentas de Andalucía puso "ciertos problemas" a las ayudas pero lo hizo a raíz de que estalló el escándalo de los ERE, "hasta entonces no había puesto ninguna pega".

Guerrero ha insistido en que los años en los que estuvo en la dirección general fue una "época convulsa" por los distintos conflictos empresariales, con el cierre de Altadis en Sevila y Cádiz, y los problemas de Santana Motor y los Astilleros, "que logramos que quedaran abiertos". El principal acusado ha señalado que en una ocasión fue a Estocolmo (Suecia) para hablar con los responsables de Boliden Apirsa y consiguió traer 2.000 millones de pesetas en ayudas sociolaborales para los trabajadores de la empresa minera, "pero eso no se conoce", ha lamentado.

De las cinco declaraciones que se han mostrado en el juicio, Guerrero sólo ha ratificado la que prestó el 21 de octubre de 2015 ante la juez María Núñez Bolaños. Guerrero ha dicho hoy al tribunal que ratifica por completo esa declaración, con una única salvedad, relacionada con la presencia del ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano en una reunión que tuvo lugar en 2005 en la que el interventor general de la Junta Manuel Gómez y la entonces viceconsejera de Economía Carmen Martínez Aguayo avalaron el mantenimiento del sistema para la concesión de ayudas. Según Guerrero, se ha "equivocado de persona" y por error lo incluyó en aquella reunión.

Previamente se procedió al visionado de la última parte de la declaración voluntaria que Guerrero prestó el 21 de octubre de 2015 ante la juez María Núñez Bolaños. En el vídeo mostrado hoy, el ex alto cargo asegura que el entonces consejero de Empleo Antonio Fernández "nunca" le dio una orden directa sobre las ayudas. "Siempre lo hice sin interpretación de mi consejero", ha afirmado Guerrero, que también ha señalado que "nunca tuvo duda" de que la partida era legal.