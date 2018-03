La Guardia Civil cree "negativo cada minuto que pasa" sin hallar a Gabriel

Que la camiseta encontrada la noche del sábado en el entorno de la depuradora de Las Águilas contenga ADN de Gabriel Cruz no va a influir en el método que los investigadores de la Guardia Civil vienen aplicando en la búsqueda del niño. Los agentes volverán a rastrear zonas que ya han sido peinadas en las jornadas anteriores. No habrá ninguna reorganización ni tampoco ningún cambio en la estrategia diseñada para dar con el niño. Hoy se cumple una semana de la desaparición de Gabriel. "Es negativo cada minuto que pasa [sin hallar al niño]", reconoció ayer el portavoz de la Comandancia de Almería, David Domínguez.

"No, los cambios que se hacen en cuanto al dispositivo es por el tiempo que pasa y porque en lugares selectivos vemos hay más probabilidad de que aparezca Gabriel", explicó Domínguez. "No descartamos ningún esfuerzo aunque haya que volver a pasar por los mismos sitios. Nuestro deseo es que aparezca Gabriel y que aparezca lo antes posible. Todo lo que no sea eso, es negativo para nosotros", recalcó el portavoz del Instituto Armado.

La confirmación de que la camiseta es del niño no hará que cambie el dispositivo

Por el momento, la camiseta es el único hallazgo relacionado con el caso. "No puedo confirmar si seca, mojada, pertenece a una parte de la investigación", aclaró Domínguez, que dijo desconocer si se busca el ADN de otra persona en la prenda de vestir porque "esas gestiones forman parte de la investigación".

"Se sigue buscando por toda la zona y alrededores, de la depuradora también. Hasta los seis kilómetros vamos a seguir buscando como días atrás. Incluso revisando sitios que por lo que sea nos gustaría tener más certeza de que no está, aunque ya están mirados, se van a volver a mirar", recalcó el portavoz. La búsqueda será más selectiva porque se actuará en "sitios que sean concretos, a lo mejor de peor accesibilidad, cuevas, pozos, sitios que por probabilidad puede que esté ahí y nadie lo haya visto".