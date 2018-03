La Guardia Civil visiona las imágenes de más cámaras en la búsqueda de Gabriel

Un elemento nuevo se ha añadido a la investigación del caso de Gabriel Cruz, el niño de ocho años desaparecido el 27 de febrero en Las Hortichuelas (Níjar, Almería) y en cuya búsqueda participaron en la jornada de ayer 379 personas. Se trata de las imágenes que han recogido tres cámaras de seguridad instaladas en establecimientos turísticos s de la localidad de Las Negras, los hoteles Cala Granda y Cala Chica.

Los investigadores visionan las imágenes que han podido registrar después de que una patrulla de la Guardia Civil diera con ellas. Hasta entonces no se les había prestado atención. Esas cámaras están situadas en una localización desde la que pueden grabar parte del camino que se dirige a la depuradora cercana al lugar en el que fue encontrada la camiseta con ADN del niño.

Las imágenes podrían arrojar alguna luz sobre movimientos de personas, y sobre todo de vehículos, en esa zona que los investigadores consideran crucial en la desaparición de Gabriel Cruz. Esas cámaras almacenaban imágenes anteriores incluso al día en el que el niño fue visto por última vez.

Mientras tanto, la Guardia Civil no muestra signos de aflojar en sus pesquisas. Cualquier nueva aportación o variación en las declaraciones de vecinos, familiares o testigos es contrastada y valorada. Una de las más relevantes es la del vecino que en torno a las 15:45 del 27 de febrero vio una furgoneta blanca en Las Hortichuelas. En un sitio con tan pocos habitantes, se conocen todos y cada uno de los automóviles de los vecinos. Pero esa era irreconocible.

"Me dirigía a mi huerto y vi que desde la cuesta bajaba una furgoneta. No creo que fuera de ningún vecino. No me sonaba. Giró y se fue por el camino de tierra". Justo la dirección en la que está la casa de la abuela de Gabriel. Este testigo ya ha declarado antes los investigadores hasta en tres ocasiones. Ahora ha trascendido la existencia de otra declaración, la de una vecina que asegura que vio una furgoneta, también de color blanco, circular por el camino de tierra a una velocidad muy reducida. La testigo afirma haberla visto a una hora similar.

La búsqueda se centró ayer en el interior de fincas privadas.