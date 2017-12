El Gobierno recalca que no habrá nueva concesión del peaje de la AP-4

El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, aseguró ayer que "no habrá nueva concesión del peaje" de la autopista AP-4 Sevilla-Cádiz cuando expire la actual. Sanz afirmó que los sucesivos ministros de Fomento del PP, desde Ana Pastor a Íñigo de la Serna, no han cambiado de discurso en esta cuestión y apostilló que este peaje "se va a acabar" y que en 2018 "quedará ya un año menos para verlo". "Hemos mantenido siempre la misma posición, que es la del compromiso firme de no prorrogarlo, y de que no habrá nueva concesión", insistió.

El delegado del Gobierno añadió que "la única novedad" es que "estamos a un año menos de que termine el peaje" y criticó los ataques del PSOE al Gobierno por el aumento de tarifas de esta autopista que se aplicará en enero o por no adelantar su liberalización antes de que termine la actual prórroga. "El dinero de los ciudadanos lo debemos seguir usando para hacer nuevas infraestructuras", dijo Sanz, que atacó al anterior Gobierno socialista por "quitar el peaje" en el tramo de Sevilla a Jerez y "abandonar" el resto de infraestructuras.