La madre de Gabriel: "Tenía la esperanza de ablandar a Ana Julia y de que se viniera abajo"

Patricia Ramírez, la madre del niño Gabriel, siempre sospechó de que Ana Julia estaba detrás del asesinato de su hijo. Totalmente abatida tras conocer la noticia del hallazgo del cadáver de su 'pescaíto', la mujer ha entrado esta mañana en 'Herrera en COPE' para pedir también que a nadie le arrastre la rabia por este cruel crimen. "Tenía la esperanza de ablandarla y de que se viniera abajo. De que en algún momento lo soltara. Por eso, apelábamos a su conciencia en nuestras comparecencias", ha señalado Patricia cuando Carlos Herrera le ha preguntado si sospechó que ella podría ser la autora del asesinato.

"Yo temía que fuera así. No se podía decir nada, porque era parte de la investigación", ha asegurado. Patricia ha explicado también que su ex marido está sufriendo mucho tras saber que su actual pareja es la principal sospechosa. "Él es una persona maravillosa, que nadie dude de él. Yo voy a estar a su lado porque tenemos que superar esto los dos juntos. Está destrozado, pero es muy difícil hacer la digestión de la pérdida de un hijo sabiendo que lo ha matado la persona a la que querías", ha explicado sobre Ángel.

La madre de Gabriel ha agradecido las muestras de cariño y ha apelado a la bondad que ha despertado su caso. "Se ha generado un movimiento muy bonito gracias a mi hijo. Me gustaría que continuara. Están apareciendo muchos mensajes pidiendo muerte o maldad. Entiendo que estas personas tienen la misma rabia que yo dentro, pero que lo usen para pedir bondad en el mundo. Que no pongan la cara de este mujer en los sitios pidiendo cosas malas para ella. Ella ya tendrá lo suyo". Patricia tiene claro de que tendrá que superar la pérdida de su hijo, pero aún no sabe cómo: "No sé cómo voy a volver a la normalidad. Espero que la gente me ayude a dar pasitos. Estoy intentando darle la vuelta a esto, pero no sé cómo lo voy a hacer", ha sentenciado entre lágrimas.

Patricia Ramírez, la madre de Gabriel Cruz, quiere recordar a su hijo tal y como era, con sus pescaítos y sus canciones, pero no quiere ver más la cara de Ana Julia Quezada, seguramente, porque el daño que le ha hecho es irreparable. Por eso, lanza un mensaje: "Yo sé que no puedo mandar a nadie, pero sé que están apareciendo muchos mensajes pidiendo muerte y maldad... yo sé que hay mucha gente con rabia yo como por dentro, pero, por favor, que toda la gente la transforme en otra cosa, en mandar un pescaíto al mundo diciendo que creemos en la buena gente, pero que no aparezca la foto de esta mujer". Ha explicado en una entrevista concedida a Carlos Herrera en la emisora Cope.

Y es que lo que Patricia necesita ver no son mensajes de desprecio, si no mensajes de ánimo: "Necesito que sea así, porque esto es un bicho muy malo, pero ha levantado a gente muy buena y han salido iniciativas muy buenas por todos los sitios. Yo voy a intentar emprender el camino. Voy a intentar darle la vuelta a esto, no sé como lo voy a hacer".

Ahora, Patricia tiene un camino muy largo por delante: "Yo tengo que aprender a andar, pero no se cómo lo voy a hacer. Yo he preguntado a un amigo que es especialista y me ha dicho que se puede. No sé cómo lo voy a hacer, pero tengo el cariño de mucha gente".