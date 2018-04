Fernández se acoge a su derecho a no declarar, "asustado y aturdido" tras el interrogatorio del juez

El ex consejero de Empleo de la Junta Antonio Fernández se ha acogido este miércoles a su derecho constitucional a no seguir declarando a las preguntas del presidente del tribunal, tras haber confesado que se sintió "asustado y aturdido" por el interrogatorio al que le sometió este martes el magistrado Juan Antonio Calle Peña, quien le hizo una treintena de preguntas sobre qué extremos ratificaba y cuáles no sobre la declaración que en su día prestó ante la juez Mercedes Alaya.

Al inicio de la nueva sesión del juicio, Fernández ha intervenido para asegurar que este martes se sintió "aturdido y asustado" porque no entendía el sentido de las preguntas que le planteó el magistrado, por lo que ha dicho que "difícilmente puede asumir" lo que dijo este martes y en la misma circunstancia ha comentado que se siente este miércoles, por lo que se ha acogido a su derecho a no declarar.

Fernández sí ha destacado que las "posibles discrepancias" de su declaración están "suficientemente respondidas" con la declaración que ha prestado a lo largo de los últimos días ante el tribunal. "Me siento aturdido y temeroso como para prestar una declaración con garantías", ha concluido el ex consejero de Empleo para remarcar que se acogía a su derecho a no declarar.

Tras esta decisión, el juez ha dado paso a la declaración del ex presidente de la Junta José Antonio Griñán.