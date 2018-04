Fernández asegura que las ayudas eran "absolutamente iguales" a las que el Estado dio con la orden del 95

El ex consejero de Empleo de la Junta Antonio Fernández ha asegurado este lunes, en la trigésimo quinta sesión del juicio por el denominado "procedimiento específico" de los ERE, que las ayudas sociolaborales que concedió la Junta durante una década eran "absolutamente iguales" a las que el Estado otorgó con la orden del Ministerio de Trabajo de 5 de abril de 1995.

Antonio Fernández, que lleva seis jornadas declarando, ha explicado en concreto que la orden del 95 "si no fuera por la diferencia en los fondos", que procedían de la Administración central, eran "absolutamente iguales" a las que otorgaba la Junta, coincidiendo igualmente en aspectos como el régimen de publicidad o la discrecionalidad de las ayudas. "Era prácticamente la norma habilitante en la que se inspiró la Junta de Andalucía" para conceder esas ayudas, ha insistido.

El ex alto cargo, que se enfrenta a una petición de ocho años de cárcel y 30 años de inhabilitación por delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos, ha manifestado que "siempre entendió que había una base normativa suficiente para actuar como se actuó" y ha señalado que esa base normativa estaba integrada por la ley de Hacienda Pública de la Junta, el reglamento de ayudas excepcionales, el convenio marco de 17 de julio de 2001 y la orden del Ministerio de Trabajo de 1995, que era una normativa "aplicable a Andalucía sin ningún tipo de duda".

El ex consejero ha precisado que en 2004 se debatiera en la Comisión General de Viceconsejeros, conocida como "el consejillo", un borrador de un proyecto de decreto de las ayudas bajo sospecha "para nada suponía llenar un vacío" normativo, porque ese "vacío nunca existió".

Fernández, que está respondiendo a las preguntas de su abogado defensor, Alfonso Martínez del Hoyo, ha tildado de "absolutamente incierto" que se creara ese supuesto procedimiento específico para eludir los controles de la Intervención General de la Junta, ya que a su juicio es impensable que se creara un sistema "para engañar y obviar la legalidad. Es imposible, porque cualquier iniciativa de ese carácter deja huella", ha aseverado.

Cuando su letrado ha vuelto a preguntar sobre la ideación de ese sistema, como sostienen las acusaciones, el acusado ha respondido que es algo que "le duele en lo personal y en lo colectivo" y supone además "no conocer una Administración como la Junta de Andalucía. No había voluntad ni intención. Es imposible que nadie pueda hacer un documento pensando en engañar a los demás", ha sentenciado el ex consejero, que ha destacado que en el año 2001 "nada nace con el convenio marco", porque estos convenios ya venían empleándose desde los años 1999 y 2000.

En relación con el convenio marco de 2001 que el firmó como presidente del IFA con el consejero de Empleo José Antonio Viera, ha indicado que cuando se lo pusieron a la firma "tiene que presumir que cumple todos los requisitos" legales y ha apuntado que "cabe la posibilidad de que ese convenio fuese informado por los servicios técnicos y jurídicos del IFA".

El ex consejero ha defendido la legalidad de unas ayudas con las que se pretendía "procurar un tránsito digno hasta la jubilación" de las personas afectadas por las numerosas crisis empresariales que se produjeron en la década 2000-2010, garantizando una renta suficiente a las familias con esas prejubilaciones y para no abandonar a los territorios donde se ubicaban esas empresas con problemas.

Antonio Fernández ha dicho que de los 6.300 trabajadores beneficiados por las ayudas, los supuestos intrusos se reducen a un grupo de 15-20 personas, lo que supone un 0,2% del total de las ayudas concedidas, y ha recordado además que de los 741 millones que suponen esas ayudas, entre 140 y 150 millones han sido abonados a la tesorería general de la Seguridad Social en concepto de cotizaciones y convenios especiales.

Sobre los intrusos, ha dicho que "no hay ERE irregulares, todos los ERE eran legales, otra cosa son las pólizas de rentas".

La defensa le ha mostrado documentos firmados por el entonces delegado del Gobierno en Andalucía y actual ministro del Interior Juan Ignacio Zoido –que luego ejerció la acusación popular en los ERE- en relación con las ayudas a la Faja Pirítica, de la que se beneficiaron 800 trabajadores según ha explicado Fernández, que ha reiterado que las ayudas del Estado eran "coincidentes" con las de la partida 31L, y coincidían también el instrumento empleado, la naturaleza y los peticionarios, por lo que ha concluido que eran "iguales".

El ex consejero ha concluido que el decreto 4/2012, que regularizó las ayudas investigadas, "refrendó, asumió y siguió pagando" las ayudas a esos 6.300 trabajadores, por lo que en su opinión esa regulación era una "actualización de lo que se había hecho entre 2000 y 2010". Fernández ha comentado que “nunca hubo ningún debate sobre el título competencial” sobre el que se concedían las subvenciones. “Quizás no supimos identificar el título competencial hasta el año 2012”, con el dictado del decreto 4/2012 una vez que estalló el escándalo judicial de los ERE, y así ha añadido que en el año 2012 “se da con la tecla en cuanto al título competencia, pero eso no invalida el conjunto normativo y las actuaciones hechas entre 2000 y 2012, lo que hace es actualizar su propio cómputo normativo”, dado que todos los gestores tenían “tranquilidad jurídica” en lo que estaban haciendo.

Sobre el conocimiento que tenía el Consejo de Gobierno, el acusado ha reiterado que el Gobierno "conocía perfectamente" las ayudas, sobre todo en relación con los "grandes conflictos", y ha relatado que éstos últimos eran "debatidos en el Gobierno y en el Parlamento", por lo que todos conocían la respuesta que se estaba dando, aunque eso "no quiere decir que conocieran el modo procedimental".