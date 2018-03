El juicio de los ERE contará con 150 testigos, entre ellos el vicepresidente de Junta

La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, que enjuicia el denominado "procedimiento específico" de los ERE, ya tiene completo el listado de los 150 testigos que comparecerán en la vista oral una vez que finalice la declaración de los 22 ex altos cargos que se sientan en el banquillo y que inicialmente arrancará el 16 de abril con el testimonio de cuatro agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que participaron en la investigación.

Entre los testigos propuestos, destaca el actual vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, que comparecerá a propuesta de la acusación popular que ejerce el PP, acusación que también intentó sin éxito que declarara la presidenta, Susana Díaz, cuyo testimonio fue rechazado por el tribunal, "al no justificarse mínimamente la relevancia que pueda tener dicha testifical en relación con los hechos a enjuiciar en la presente causa". El tribunal sí accedió a que declare la senadora del PSOE y ex consejera de la Presidencia María del Mar Moreno, que inicialmente fue citada en la causa abierta en el caso de los ERE por el Tribunal Supremo.

En la vista oral sí declararán como testigos tres ex consejeros -Manuel Recio, Martín Soler y Antonio Ávila-, otros dos ex viceconsejeros -Justo Mañas, Gonzalo Suárez- y tres ex presidentes del Parlamento andaluz: Manuel Gracia, Javier Torres Vela, y Fuensanta Coves. El senador del PSOE José Caballos y el ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas también rendirán testimonio.

En el listado figuran además el ex director general de Trabajo Daniel Alberto Rivera y el ex director general de la agencia IDEA Antonio Valverde, quienes fueron exculpados de este juicio por la Audiencia de Sevilla; la ex interventora general de la Junta Rocío Marcos; y los ex asesores de Empleo María José Rofa y Ramón Díaz Alcaraz, este último también ex diputado andaluz del PSOE.

Asimismo, figuran en el listado la ex directora de Seguridad Social de la Junta Esther Azorit, el ex director del Servicio Andaluz de Empleo Antonio Toro Barba, y el ex director general de Formación para el Empleo Juan Manuel Fuentes Doblado. El último testigo que comparecerá es la ex directora general del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Soledad Córdova, que está imputada en la pieza de la Faja Pirítica.

Tras los 150 testigos, declararán los 12 peritos propuestos por la Fiscalía y las defensas.