Díaz prefiere centrarse en gobernar: "Que las urnas nos cojan trabajando"

Durante su intervención ha anunciado otras medidas como un decreto para extender a las familias monoparentales las ayudas públicas que la Junta concede a las familias numerosas, así como una ley para que los complementos a las pensiones asistenciales y no contributivas se incrementen anualmente como mínimo el equivalente a la subida del IPC, y un acuerdo para garantizar un mínimo de gasto educativo con relación al PIB.

La sanidad pública andaluza ha sido otro de los asuntos destacados por Díaz, que la ha tildado de "joya de la corona" , y ha asegurado que no valorarla "sólo se entiende en quienes tienen intereses muy distintos a los de la salud" de los ciudadanos. Ha resaltado que la sanidad pública andaluza cuenta este año con el mayor presupuesto de su historia -más de 9.000 millones de euros- y ha incidido en que desde que ella es presidenta de la Junta, el presupuesto se ha incrementado un 19 por ciento.

Marín reclama más autocrítica, más reformas y más ambición

El presidente y portavoz del grupo de Ciudadanos (Cs), Juan Marín, ha apostado por una nueva etapa en Andalucía en la que el Gobierno autonómico "no vaya a remolque" de la sociedad civil y ha exigido a la presidenta Susana Díaz que sea "autocrítica, más reformas y más ambición".

El dirigente naranja, socio de investidura de Díaz, ha comenzado su intervención en el debate general de la comunidad discrepando con la visión de la realidad ofrecida por la presidenta en su discurso, del que ha echado en falta la autocrítica sobre las cosas que "no funcionan". "Para hacer reformas hay que reconocer los errores. Aún tiene tiempo para corregirlos en el año que le queda de legislatura", ha enfatizado.

Ciudadanos -según Marín- no se resigna a no cambiar el rumbo de la comunidad, por lo que ha sostenido que hace "falta nueva etapa para garantizar las oportunidades y en la que el Gobierno no vaya remolque de la sociedad civil, sino que la acompañe", ha asegurado.

El portavoz ha aludido a algunas "oportunidades perdidas" como la creación del Corredor Mediterráneo, un proyecto de hace 27 años que "sigue sin resolverse, cuando a Andalucía han venido miles de millones del Gobierno central y de la UE".

Tras lamentar la dinámica pasada de "confrontación estéril" entre la derecha y la izquierda en la comunidad, Marín ha criticado que la "casa está por barrer" y que "no es de extrañar" la perdida de confianza de los ciudadanos. A su juicio, la gestión que se ha hecho ha sido un "muro a las aspiraciones" de los andaluces, y "no solo estos tres años", ha subrayado.