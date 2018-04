Díaz: "Aquí no caben medias tintas, o se está en el pacto o no se está"

La presidenta andaluza, Susana Díaz, ha criticado que el Gobierno haya consignado una partida de 80 millones de euros, y no de 200 millones, para la financiación del pacto de Estado contra la Violencia Machista, y ha apostillado: "Aquí no caben medias tintas, o se está en el pacto o no se está".

Díaz ha hecho esta denuncia durante su intervención ante el pleno del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres, órgano colegiado de participación de las organizaciones de mujeres en las políticas de igualdad de género de la Junta, que se ha reunido en el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta.

"El pacto de Estado no puede quedar en papel mojado; donde se dijo doscientos millones, no se pueden poner ochenta millones", ha espetado.

Ha asegurado que la Junta "va a poner todo lo que le corresponde, no va a escatimar ni un euro", pero ha recalcado que el Gobierno andaluz va a ser "firme y contundente" en la reclamación de la financiación comprometida para el pacto.