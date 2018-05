Díaz y su socio Marín apagan el ruido de adelanto electoral

Lo diga el refrán o no, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, no cree que, con respecto a la posibilidad de un adelanto electoral, el río suene y menos aún que lleve agua. En este asunto, la jefa del Ejecutivo autonómico insiste una y otra vez, en cada ocasión que se le requiere, que el panorama es de secano. No hay ningún caudal de motivos que pueda empujarla a convocar elecciones antes de que acabe la legislatura. Díaz -lo volvió a hacer ayer en Córdoba- está dispuesta a finiquitar su mandato.

Lo dejó bien claro en el Parlamento el pasado miércoles, en una sesión dedicada al estado de la comunidad en la que presidenta se afanó en disipar la sombra de las urnas, "que nos van a coger trabajando", recalcó. Esquivó el más mínimo balance de su gestión al cumplirse tres cuartas partes de la legislatura y se centró en desmentir un posible adelanto electoral.

La jefa del Ejecutivo y el líder de la formación naranja insisten en que "hay estabilidad"

Ayer, en Córdoba, durante una visita al Parque Joyero en compañía de la consejera de Justicia e Interior, Rosa Aguilar, Díaz insistió en que no tiene "tiempo" para entrar en cábalas y cálculos sobre un hipotético adelanto de las elecciones autonómicas y destacó que "los mismos que generan el ruido dicen que lo apagan". La jefa del Gobierno andaluz se pronunció de esta manera en declaraciones a los periodistas al ser preguntada por unas manifestaciones realizadas minutos antes por el líder de Ciudadanos (C's) en Andalucía, Juan Marín, en las que aseguró que ella no tiene "interés personal" por adelantar los comicios y que "se equivocan" quienes apuntan a una estrategia de PSOE-A y C's para luego escenificar un "divorcio" a cuenta de los presupuestos.

"Los mismos que generan el ruido dicen que lo apagan, yo no tengo tiempo para eso", respondió Díaz, que remachó que lo conveniente es que la convocatoria de elecciones "nos coja a todos trabajando y que después los ciudadanos valoren cuánto ha aportado cada uno a Andalucía".

Tras volver a recomendar a los grupos de la oposición que "dejen lo de las bolitas electorales y los cálculos" porque "ya llegarán los comicios", la presidenta de la Junta defendió que lo importante es que "los andaluces vean que estamos aprovechando 2018, que va a ser un año bueno, y que lo hagamos para generar riqueza, empleo, curar muchas de las heridas de la crisis y que dejen las elecciones para cuando toque y que les coja trabajando entonces".

Marín, también en el Parque Joyero de Córdoba, había comentado minutos antes que Díaz no tiene ningún interés "partidista o personal" en adelantar las elecciones en Andalucía. El jefe de filas de la formación naranja en Andalucía insistió, además, que "no hay ningún motivo" para hacerlo, al tiempo que se mostró confiado en que los comicios andaluces serán en marzo de 2019 y "se cumplirán los cuatro años de legislatura".

Según el diagnóstico de Marín, será de esta manera porque en Andalucía "hay estabilidad y unos presupuestos aprobados: no hay ningún motivo salvo que Susana Díaz o el PSOE-A tengan algún interés partidista o personal, que no lo creo". "Si el PSOE-A cumple con el Presupuesto del 2018 y con lo que hemos acordado no tiene que haber ningún motivo para que haya adelanto en el tiempo", subrayó el líder andaluz de C's, que hizo hincapié en que "hay que ejecutar el presupuesto y, cuando veamos en septiembre el grado de ejecución, hablaremos del 2019".

Marín criticó que "algunos partidos hayan intentado poner encima de la mesa que esto puede ser una estrategia para que después haya un divorcio entre el PSOE-A y C's y que el Presupuesto sea la excusa". A estos partidos les espetó que "se vuelven a equivocar como se equivocaron cuando decían que habría elecciones en marzo o abril o cuando decían que Susana Díaz no se sentaría en una comisión de investigación en el Parlamento".