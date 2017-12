C's se ofrece ya a pactar las cuentas de 2019 ante una posible prórroga

Juan Marín atisba, con un año de antelación, la prórroga del Presupuesto de la Junta para 2018, que acaba de aprobarse y que su partido, Ciudadanos, acordó con el PSOE en septiembre. Por eso, el dirigente de la formación naranja se ha mostrado dispuesto a negociar las cuentas autonómicas de 2019 y pidió al Gobierno de Susana Díaz que sea "valiente" y elabore el proyecto para el próximo año, aunque sea en periodo preelectoral.

En una entrevista con Europa Press, Marín aseguró que Andalucía podría contar con Presupuestos para 2019 y que sus ocho diputados le daría su apoyo "si aceptan nuestras propuestas". "Hay que dar estabilidad al territorio", añadió Marín, quien emplaza a los próximos meses para descubrir "si el Gobierno tiene intención o no de poner en marcha un presupuesto para 2019. Si el PSOE-A quiere negociarlo, Ciudadanos estará dispuesto a sentarse".

"Algo me dice que sí querrá negociarlo", vaticinó Marín, quien cree que los socialistas "han entendido el mensaje de Ciudadanos en Andalucía, que somos una formación seria y que no estamos aquí para ver cuántos escaños más o menos sacamos en 2019". Según el político gaditano, si se quieren mantener todos los servicios que hoy se prestan "hay que tener Presupuestos en 2019" y que no sea "con carácter retroactivo".

El líder de la formación naranja en Andalucía considera "aceptable" el nivel de cumplimiento del acuerdo de investidura, por encima del 60%, que podría incrementarse en gran parte si el Gobierno andaluz cumple el plan normativo acordado. "Ni una fuerza ni la otra puede utilizar un argumento de posible incumplimiento como para decir que no podemos continuar de momento", profundizó Marín, quien se mostró "satisfecho en términos generales" por el grado de cumplimiento del acuerdo.