C's advierte que no pactará en función de cuál sea la lista más votada

Ciudadanos no quiere cerrar ninguna puerta de cara a posibles pactos tras las elecciones autonómicas. El presidente y portavoz del grupo de la formación naranja en el Parlamento, Juan Marín, advirtió ayer que "cualquier acuerdo posterior vendrá en función de los proyectos que cada uno defienda" porque negociar la gobernabilidad de la comunidad "no es una cuestión de personas ni de cifras, sino de proyectos, y de saber qué queremos hacer con Andalucía". Marín insistió en restar importancia a las posiciones que obtengan el PSOE-A y el PP-A: "Me da igual cómo queden, eso es lo de menos", sostuvo en una entrevista on Canal Sur Televisión.

El líder de Ciudadanos aclaró que su partido aspira a gobernar en Andalucía y en eso centrará sus esfuerzos. "Me duele cuando me cuentan que su hijo o marido se marcha de Andalucía porque no le ha quedando otra alternativa", prosiguió Marín para explicar que ante situaciones así, los partidos políticos deben "hacer un acto de responsabilidad". "Y si somos capaces de coincidir en las propuestas con el PP-A o con el PSOE-A, tendremos que decidirnos en ese momento", apuntó.

Marín no ve motivos para que Susana Díaz decida adelantar las elecciones

Para Ciudadanos, Susana Díaz no tiene motivos para adelantar las elecciones porque "los acuerdos se están cumpliendo". Si bien puso en valor que el PSOE-A cumple con la mayor parte del contenido que recogen el acuerdo de investidura o el presupuestario firmado con Ciudadanos, Marín lamentó que no salgan adelante otras medidas como la reforma electoral o la renovación de órganos de extracción parlamentaria.

De cara al debate general que se va a celebrar mañana en el Parlamento andaluz con la comparecencia de Susana Díaz, el líder de Ciudadanos espera que la presidenta haga autocrítica, aunque cree que "no es el momento más apropiado" para celebrarlo, ya que el Presupuesto andaluz del 2018 a penas se puso en marcha hace unos cuatro meses.