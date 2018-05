C's pide que Carnero explique en el Parlamento los gastos de las 'black' de la Faffe

Ciudadanos pedirá la comparecencia en el Parlamento del consejero de Empleo, Javier Carnero, para que explique los gastos con tarjetas opacasen la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFFE) porque no han sido "suficientes" las explicaciones que ofreció este martes.

En rueda de prensa, el portavoz parlamentario de Ciudadanos, Juan Marín, ha dicho que las explicaciones de Carnero "no convencieron a nadie, ni a Ciudadanos" porque "da igual que sea un euro o mil euros", ya que, se ha hecho un "uso ilícito" de una tarjeta.

Tras la denuncia del PP sobre gastos con tarjetas opacasen la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFFE), el consejero compareció este martes y aseguró que las liquidaciones de "una única" tarjeta, asociada a la dirección, suman 1.563 euros entre 2008 y 2010.

"No puede ser que haya una sola tarjeta y con un cargo de 1.500 euros", ha apostillado el dirigente de Ciudadanos.

Marín también ha anunciado que su grupo va a pedir la comparecencia en el Parlamento del consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, tras las detenciones este martes de más de veinte personas, que fueron posteriormente puestas en libertad, por el supuesto fraude en las audioguías de la Alhambra.

"Si en las comparecencias de los dos consejeros hay cuestiones que nos llevan a pedir la dimisión de alguno, la pediremos", ha asegurado Juan Marín.

Preguntado sobre si la presidenta andaluza, Susana Díaz, debe dar explicaciones hoy en el Pleno del Parlamento andaluz, Juan Marín ha sostenido que, "si quiere hacerlo, que lo haga por iniciativa propia", pero no se lo van a pedir expresamente.

Tras dejar claro que el Pleno de hoy no es el debate del Estado de la comunidad, que se celebrará en septiembre o octubre, ha avanzado que Ciudadanos se abstendrá en las dos proposiciones no de ley, presentadas por el PP sobre autovías, y por el PSOE sobre la repercusión de los PGE en Andalucía porque "no participará en el teatro de la confrontación" de ambos partidos.

Cuestionado sobre la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas, conocida este martes y en la que Ciudadanos se coloca en la segunda fuerza en estimación de voto en España, superando al PSOE y se sitúa a solo 1,6 puntos del PP, el líder de la formación naranja en Andalucía ha valorado que se confirma la tendencia de todos los sondeos y también del barómetro del EGOPA en Andalucía.

Se corrobora, según Marín, que la ciudadanía "entiende la utilidad y la estabilidad" que proporciona Ciudadanos, si bien ha reconocido que hay que seguir trabajando porque son "estados de opinión de momentos concretos".