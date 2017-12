"Crecer por crecer es un error, se debe hacer en solvencia y rentabilidad"

-Este año que acaba será difícil de olvidar. En mayo accedió a la presidencia de la Caja Rural del Sur.

-Es muy bonito porque la responsabilidad de estar al frente de una entidad como la Caja Rural del Sur (CRS)... Esto es gracias a algo sobre lo que tenemos que hacer mucha incidencia en Huelva: un equipo. Y CRS lo tiene.

-¿Cómo se recibe una noticia así?

-Internamente se recibió muy positivamente. El presidente anterior tiene una edad respetable y decidió poner un punto y aparte a una responsabilidad muy importante de su vida profesional. Ha sido el decano del sistema financiero español [no ha habido otro caso en el que se haya estado 45 años al frente de una entidad]. Es un orgullo como compañero y como hijo, con un curriculum intachable, inmaculado. ¿Quién sustituye a una persona así? Lo que se hace es cubrir el cargo que él deja porque piensa que ha terminado su etapa. Además es vital para la estabilidad de la estructura que se vea una continuidad en el negocio.

-A pesar de esa continuidad, imprimirá su propia impronta, ¿no?

-Sin duda. La continuidad no significa hacer lo mismo. Es que son inalterables los principios sobre los que se asienta esta entidad: el servicio al cliente, al socio y el tratar cada día de mejorar nuestro negocio en beneficio de la provincia. La impronta mía, del director y del consejo estará.

-En medio año ya habrá introducido cambios...

-En este caso se une un nuevo director general con una nueva presidencia. Los dos pensamos distinto de los dos que había antes. Ya introduje algún cambio y con Guillermo Téllez [nuevo director general de la entidad tras el fallecimiento de Rafael López-Tarruella] las cosas van dando sus frutos. El cambio de gestión se hace primordial porque si no tienes las cosas vivas, se hacen aburridas y se deterioran. Las pulsaciones hay que mantenerlas.

-¿Cuál es la marca diferenciadora de la CRS?

-La empatía y la cercanía. No hay entidad más cercana. No hay entidad con mayor empatía con los sectores que nosotros. Eso implica conocimiento. Nosotros no vamos a una carrera de incrementar los beneficios, llevamos un control exhaustivo de los costes y al final se busca dar mayor solvencia a la entidad. En ese sentido nos diferenciamos.

-¿Cree que la gente desconfía del sistema y deja de verlo como algo esencial?

-El sector financiero es esencial para cualquier economía. El que lo duda es que es ignorante o demagogo, pero es cierto que el máximo exponente de colaboración de una entidad con la sociedad es una cooperativa.

-Hoy parece que el que no es grande no sobrevive. ¿Podría haber alguna fusión en CRS?

-Aspiramos a ser más grandes, pero en solvencia, eficacia, eficiencia, en tener más dosis de confianza entre nuestros clientes en dar mejores servicios. No habrá fusiones. Las de años atrás han sido en muchas ocasiones aceleradas y forzadas y son fruto de un matrimonio entre dos partes con minusvalías o incapacidades. El crecer por crecer es un error, en lo único que se debe crecer es en solvencia y en rentabilidad y fortaleza. Crecer en facturación es fácil. Las fusiones deben darse cuando las entidades estén bien y cuando por alguna razón externa, dos más dos sean cinco. Si nos casamos para que una de ellas contamine a la otra, mal vamos.

-El 72% del sistema financiero está en cinco entidades. ¿Eso es bueno o malo?

-Para nosotros que somos pequeños, es una ventaja. ¿Puede ser un riesgo? También.

-¿Siguen descartando cotizar en bolsa?

-Cuando una empresa cotiza en bolsa es porque necesita una inyección económica. Nosotros no tenemos ni volumen ni necesidad. No participamos en empresas que no sean nuestras. No necesitamos invertir en algo que no sea nuestro negocio. No hay perspectiva.

-Acumulan un año tras otro buenos resultados, especialmente en el pasado ejercicio, ¿cuál es la fórmula?

-Tratando de hacer la cosas bien. Todo es finito. Estiras el euro, reduces costes o mejoras los niveles en los que haces el negocio. Si haces las dos cosas, el resultado es mejor, se incrementa. Este año también tenemos previsto incrementar el beneficio.

-¿Y así siguen aumentando las reservas?

-No repartimos dividendos, reinvertimos todo. Evidentemente tenemos que tener un resultado positivo porque una parte muy importante de ese resultado va a acumular reservas, que es el colchón, el músculo que tenemos para resistir los envites de la economía. No damos beneficios, contablemente así se denominan, pero realmente son resultados cooperativos. Nosotros reinvertimos entre la propia clientela y socios.

-Hablando de crisis, la CRS fue una de las entidades que entonces supo poner paraguas...

-Trabajamos en nuestro negocio. Podíamos haber optado por caminos más veloces, pero nos interesa llegar lejos, no rápido y la crisis impacta por varios motivos: por una excesiva exposición a sectores letales y por la falta de confianza, el consumo ha caído. El que ha crecido lo ha hecho sin base estable y sólida y al faltar el consumidor, vuelca. El escenario de hace diez años hoy no se conoce. Había tres veces más de entidades financieras de las que hay hoy. Ha desaparecido el 47% de quienes tenían las cuotas de mercado que eran las cajas de ahorro, sólo quedan dos. El resto son bancos y cooperativas de crédito. Nosotros hemos crecido: teníamos un 4% en 2007 y ahora superamos el 6% de cuota de mercado. Ha sido el crecimiento sistémico de estos años.

-¿Se ha aprendido de la crisis?

-Espero que estos años de crisis nos hayan enseñado a dónde no debemos entrar.

-¿Por ejemplo?

-Hacer las cosas desde una perspectiva alta, huir de los cantos de sirena. Yo sólo pido que los que hemos sufrido en la crisis no la olvidemos, la sociedad suele tener una memoria corta. Debemos tener presente las lecciones para no cometer los mismo errores.

-El carácter conservador de la caja seguro que fue determinante.

-Nuestro carácter conservador, que seguramente lo dé el naturaleza agraria, nos llevó a que no nos tirásemos de cabeza a sectores que se demonizaron en su día. Pretendíamos sembrar, cosechar y guardar y hemos ganado en diez años.

-Se cumple un año de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que anuló con carácter retroactivo las cláusulas suelo. ¿Les ha afectado mucho?

-Sí, ha afectado a todos. Pero ni es tan fiero el león como dicen ni es oro todo lo que reluce. Ha sido una corriente producida por la situación de crisis, en términos generales, pero no creo que conscientemente. Esto es un contrato privado entre alguien que presta y alguien que recibe y está avalado por unas normas. Hay un fedatario público. No hemos tenido especialmente problemas y como hemos estado expuestos a sectores en los que no se dan estas situaciones..., las posibles contingencias las hemos tratado de forma directa con nuestra clientela.

-¿Cómo van a cerrar el año?

-Este año es especial en la caja. Afrontamos 2018 con una serie de incertidumbres, pero confianza para afrontarla con las garantías y la solvencia precisas que necesitan nuestros clientes. Somos un buen equipo y entrenamos todos los días para ser mejores.