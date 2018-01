El juicio a Chaves y a Griñán se reanuda con las cuestiones previas

La base de la acusación es el informe elaborado por los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), que concluyó que los ex consejeros de Economía Magdalena Álvarez, José Antonio Griñán -en su etapa previa a ser presidente- y Carmen Martínez Aguayo no adoptaron "las medidas necesarias para evitar las irregularidades" detectadas durante una década (2000-2009) en las ayudas públicas de la Junta de Andalucía.

Esta cuestión ya fue planteada por Mohedano ante la Audiencia de Sevilla en junio de 2016, al estimar que la comisión de servicio que se concedió al juez en julio de 2013 "no puede servir de cobertura" a la actuación de Álvaro Martín, puesto que dicho acuerdo establecía que el objeto de la comisión era que la titular del juzgado -entonces Mercedes Alaya- pudiera dedicarse a la instrucción de las macrocausas y no que éstas las tramitase el juez comisionado. La defensa también consideró insuficiente el plan de actuación por el que Bolaños y Álvaro Martín se repartieron posteriormente la instrucción de las distintas macrocausas.

A priori, una de las cuestiones previas que más relevancia puede tener para el juicio, en caso de que fuese estimada, es la que expondrá el abogado José María Mohedano, que representa al ex presidente José Antonio Griñán y al ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano.

Una de las principales preocupaciones de los abogados defensores es que la Fiscalía Anticorrupción o las acusaciones populares -que ejercen el Partido Popular y el sindicato Manos Limpias- traten de introducir en este juicio parte de las ayudas que se investigan en otras piezas separadas de la macrocausa, ampliando el objeto del delito de malversación, después de que la Audiencia de Sevilla fijase el criterio de que los 22 ex altos cargos sólo se someterán a un único juicio -en aplicación del principio legal non bis in ídem - al considerar que el procedimiento específico por el que van a ser enjuiciados ya engloba cualquier conducta que pudiera reprochárseles penalmente en el resto de las casi 200 piezas en investigación.

La histórica imagen de los ex presidentes en primera fila

Las tres sesiones del juicio del procedimiento específico de los ERE que se han celebrado hasta ahora lo único relevante que han dejado es la histórica imagen de los dos ex presidentes de la Junta de Andalucía, sentados en la primera fila del amplio banquillo de los acusados. El primer día de juicio, el 13 de diciembre, Manuel Chaves y José Antonio Griñán se sentaron en esa primera fila de motu proprio, dado que ni el tribunal ni los funcionarios judiciales de la Sección Primera de la Audiencia les requirieron para que guardaran un orden o se colocaran en un lugar concreto. Esos puestos que ocuparon el primer día fueron los que guardaron en las otras dos sesiones. Chaves y Griñán estuvieron acompañados en ese primer banco, el más visible de la Sala, frente a los tres magistrados que componen el tribunal y las cámaras de Canal Sur TV que ofrecen la señal institucional, por los ex consejeros Gaspar Zarrías, José Antonio Viera, Magdalena Álvarez, Carmen Martínez Aguayo y Francisco Vallejo. Detrás de ellos, en la segunda fila, se situaron el ex consejero de Empleo Antonio Fernández y el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Javier Guerrero, uno de los principales imputados del caso y que dio el nombre de 'fondo de reptiles' a la partida 31L que se utilizaba para el pago de las ayudas de Empleo a través de las transferencias de financiación a la agencia IDEA, que actuaba como caja pagadoras de las ayudas bajo sospecha. Durante las tres primeras sesiones del juicio lo único que se oyó en la Sala fue, primero, al letrado de la Administración de Justicia leyendo los escritos de conclusiones provisionales de las acusaciones, hasta que fue sustituido en la lectura por los propios abogados de la defensa de los ex altos cargos.