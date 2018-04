Catalá: "Todos saben que el juez del voto discrepante de 'la Manada' tiene un problema"

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha considerado este lunes que "cuando todos saben" que el juez Ricardo González, autor del voto discrepante en la sentencia de la Manada, "tiene algún problema singular", el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "debería haber actuado preventivamente" contra él.

En declaraciones a Cope, Catalá ha considerado que la labor del CGPJ es "ver si está en plenas facultades para ejercer su labor" dicho magistrado, que emitió un voto particular en el que abogaba por la absolución de los cinco integrantes de la Manada, según un comunicado de la cadena.

El titular de Justicia ha señalado que él no ha hablado de sanciones "pero cuando todos saben que este juez tiene algún problema singular, me sorprende que el Consejo no actúe", ha dicho. Catalá ha rehusado explicar cuál es ese problema y ha asegurado que el magistrado Ricardo González tiene "algunos expedientes ya abiertos".

También se ha mostrado sorprendido por la reacción de magistrados y fiscales a sus críticas a la sentencia, que condena a cada uno de los miembros de La Manada a nueve años de cárcel por un delito de abuso sexual, no de agresión.

Catalá ha asegurado que el texto del magistrado González recoge "expresiones y consideraciones impropias de un voto particular" y ha reconocido que la línea entre violencia e intimidación "es muy sutil y provoca resultados como los que hemos visto estos días".

El ministro ha dicho ser "partidario de que las leyes se adapten a la realidad" y ha considerado que "si hay desajustes, como se ha visto en este caso, hay que legislar".

Por ello, ha pedido a los expertos del Ministerio de Justicia que estudien y valoren si es necesaria una modificación de la ley y que los grupos políticos decidan si es necesaria esa reforma.

Zoido recuerda que la sentencia "no es firme"

El ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, ha recordado por otro lado que la sentencia "no es firme y cabe recurrirla", al tiempo que ha pedido "el mayor respaldo a la víctima".

En declaraciones a los periodistas tras un acto en La Línea de la Concepción, Zoido ha recalcado su "respeto todas las decisiones judiciales, se compartan o no", así como que "es buen criterio acatarlas, si bien en este caso, hay que destacar que esta sentencia no es firme y caben recursos". "De hecho, la Fiscalía ha decidido que va a interponer recursos por lo que vamos a esperar al resultado final de la misma", ha añadido el titular de Interior.

De igual modo, Zoido ha destacado la "importancia" de estar al lado de la víctima. "Sin duda alguna si todas la víctimas deben tener el respaldo psicológico, moral y legal, una víctima como esta mujer también lo debe tener", ha abundado, al tiempo que ha recalcado que "prueba de este respaldo es el Pacto de Estado contra la violencia de género que se ha aprobado recientemente en el Congreso en el que prácticamente con unanimidad nos hemos puesto de acuerdo para avanzar en este sentido".

Además, el ministro de Interior ha señalado que recientemente el ministro de Justicia ha puesto en marcha "unas posibles medidas, que no van en la línea de legislar en caliente, pero sí de tener la voz y la opinión de la Comisión General de Cualificación, el órgano colegiado que presta asesoramiento en estos temas, para así estudiar si en la tipología de delitos hay que introducir algún tipo de aclaración". "Vamos a dejar a trabajar a los expertos en esta materia para tener los mejores textos jurídicos para así poder defender mejor a las víctimas", ha concluido Zoido.