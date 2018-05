Así han afrontado los bomberos el juicio

Los bomberos sevillanos Manuel Blanco, Julio Latorre y Quique Rodríguez afrontan este lunes en Lesbos un juicio por tentativa de tráfico de personas tras ser detenidos el 14 de enero de 2016, cuando realizaban labores de rescate humanitario a refugiados como voluntarios de la ONG Proem-Aid. Ya están en el tribunal que los enjuiciará, hasta el que han llegado esta mañana arropados por una comitiva de instituciones andaluzas.

La consejera andaluza de Justicia e Interior, Rosa Aguilar, que forma parte de esta delegación, ha expresado, desde la isla griega de Lesbos, que espera "lo mejor" para los tres bomberos. "Llevan dos años esperando y sufriendo una pesadilla y el estar aquí significa apoyo, respaldo, certeza de su inocencia porque son funcionarios públicos que trabajan siempre en el marco de la legalidad, que siempre tienden la mano a los que lo necesitan y que vinieron a Grecia como ayuda humanitaria para salvar vidas". Confía en que cuando se haya celebrado el juicio, todos puedan poner una sonrisa y olviden definitivamente todo "este sufrimiento que han padecido".

Aguilar ha destacado que hasta Mitilene también se ha desplazado una representación del Parlamento de Andalucía, encabezada por la secretaria primera de la Mesa Verónica Pérez, quien también ha confiado en que acabe la "pesadilla" que están viviendo los tres bomberos sevillanos. Junto a Verónica Pérez, se han desplazado también el secretario tercero de la Mesa, Julio Díaz, y los diputados Carmen Céspedes (PP-A) y David Moscoso (Podemos).

La delegación de diputados, junto a la consejera de Justicia, aterrizó anoche en la isla griega, donde fue recibida por los tres bomberos y otros compañeros de la ONG Proemaid. También llegaron anoche a Lesbos para asistir al juicio el encargado de la Sección Consular de la Embajada en Atenas y la concejal del Ayuntamiento de Sevilla Cristina Honorato. Desde la ONG agradecieron la presencia institucional, un aval que consideran muy importante de cara al juicio, según un comunicado del Parlamento.

¿Qué pasó hace dos años?

El delito por el que se les juzga conlleva en Grecia hasta 10 años de cárcel por cada persona introducida ilegalmente en el país.

La madrugada del 14 de enero de 2016 estos tres bomberos no tenían planeado llevar a cabo ningún operativo de auxilio, y no porque no llegasen embarcaciones -ese mes llegaron 67.415 personas en busca de protección, según datos de la ONU-, sino porque la suya estaba siendo reparada.

Sin embargo, recibieron la llamada de otra ONG que operaba en la zona, la danesa Team Humanity, que les pidió su colaboración para rescatar una barca a la deriva.

No dudaron en prestar su ayuda, pero al llegar al lugar donde supuestamente debía encontrarse el bote con refugiados no encontraron a nadie, por lo que regresaron a puerto, donde fueron detenidos y trasladados al calabozo, donde pasaron tres días hasta pagar una fianza de 5.000 euros.

A pesar de todo lo que ha conllevado la decisión de subir a esa barca, no se arrepienten de lo que hicieron: "Esto no va a frenarnos ni a quitarnos las ganas, de hecho creo que al revés, esto nos va a hacer más fuertes para continuar", asegura Latorre a Efe.

"Aquí pasamos momentos buenos de compañerismo y la sensación de haber hecho un buen trabajo ayudando a la gente es muy importante", añade Blanco.

Ante el tribunal se presentarán también, pero con defensas separadas, Mo Abassi y Salam Aldeem, los dos daneses que tripulaban la embarcación cuando fueron detenidos por los guardacostas.

Después de tres días encerrados juntos en una celda, todos salieron bajo fianza y regresaron a sus países, excepto Aldeem, a quien no se le permitió volver a Dinamarca.

El pasado fin de semana, de vuelta en una isla a la que vinieron por su espíritu humanitario, para lo que empeñaron días libres, dinero y lágrimas, miraban al cielo encapotado que cubre el mar Egeo y Manuel, Julio y José Enrique veían un rayo de esperanza. Creen que su profesionalidad como funcionarios del Estado español y las miles de vidas salvadas por Proem-Aid les avalan.

Rodríguez reconoce que están preocupados porque la decisión queda en manos de otros, pero aseguran ser conscientes del trabajo que hicieron, y por esa parte están tranquilos.

En los últimos meses han recibido el apoyo de muchas organizaciones, entidades, profesionales del salvamento y ciudadanos conmovidos por su historia.

De hecho, una comitiva de instituciones andaluzas estará presente para arroparles en el juicio. Junto a ellos estará Onio Reina, presidente de Proem-Aid, que tras el incidente de sus compañeros continuó coordinando las siguientes treinta misiones de rescate que la ONG organizó tanto en el Egeo como en el Mediterráneo central.

En declaraciones a Efe, reconoce que, a pesar del apoyo recibido, la situación financiera de la organización no es muy buena, si bien no ha querido aprovechar el proceso judicial para recaudar fondos.

"No hemos pedido dinero, aunque es cierto que hace falta, ya que la necesidad sigue existiendo, sigue habiendo personas que necesitan otros voluntarios que les rescaten y nuestra intención es seguir trabajando", señala.

Ayer domingo, entre reuniones de preparación con su abogado y paseos por la isla que ya siempre será parte de sus vidas, los tres bomberos esperan que la Justicia decida que su única condena sea seguir salvando vidas.

Agradecimiento a 'El jueves'

La ONG Proemaid ha agradecido por su perfil de Twitter la ilustración que ha dedicado El jueves a la situación. En ella, se ve una caricatura de los procesados a los que una representación de la Muerte les dice: "Dejad trabajad a la gente, ¿voy yo a vuestra casa a rescatar personas?".

"Nos hubiera gustado no tener que ser portada del @eljueves porque significaría que nada de esto hubiera ocurrido", ha comentado la ONG en el tuit para después dar las gracias a la publicación por difusión que le han dado al caso.