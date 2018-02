La Audiencia no deja fuera del caso Serrallo a los ediles del PP

La Audiencia de Granada ha rechazado el archivo del caso Serrallo para ocho ediles del PP que votaron, en julio de 2012 y en junta de gobierno, a favor de determinados usos complementarios de una parcela destinada a zona verde junto a un centro comercial y donde finalmente se autorizó una discoteca. La Sección Primera de la Audiencia ha desestimado así los recursos de apelación presentados por seis concejales que se mantienen en el grupo municipal -María Francés, Telesfora Ruiz, Juan Antonio Fuentes, Juan García Montero, Francisco Ledesma y Fernando Egea-, además de los ya ex" ediles Juan Antonio Mérida y Vicente Aguilera.

Después de que el Juzgado de Instrucción 2 rechazara para ellos en septiembre de 2017 el sobreseimiento de las actuaciones, seguidas por presunta prevaricación urbanística y en las que también se investiga entre otros al ex alcalde José Torres Hurtado y la ex edil de Urbanismo Isabel Nieto, los concejales recurrieron esa decisión. Alegaron indefensión y que se había incurrido en "incongruencia omisiva", al entender que la instructora no resolvió ni uno de los motivos de sobreseimiento esgrimidos, teniendo en cuenta error en la valoración de la prueba, infracción de doctrina jurídica o principio de intervención mínima.

Alguno de los ediles también sostuvo que actuó, como miembro del gobierno local, directamente informado por la secretaria del Ayuntamiento y con informes técnicos favorables. Una vez admitida la apelación, tanto el fiscal como la representación de la acusación popular de Vox solicitaron entonces que se desestimaran los recursos presentados. La Audiencia ha establecido que el auto recurrido no carece de fundamentación, al fijar las razones por las que desestima la petición de sobreseimiento interesada y dado que "existen indicios de la participación de los recurrentes en los hechos delictivos investigados", principalmente la prevaricación urbanística.