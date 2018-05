La Audiencia acusa a la Junta de cambiar el criterio en los ERE

Nuevo reproche de la Audiencia de Sevilla, en este caso, a la Junta de Andalucía, por la exclusión de los ex altos cargos que están siendo juzgados en el "procedimiento específico" de los ERE del resto de las piezas separadas. La Sección Séptima de la Audiencia ha confirmado la decisión de la juez María Núñez Bolaños de excluir al ex consejero de Empleo Antonio Fernández de la investigación de las ayudas concedidas a Cetro Aceitunas -que recibió entre 2009 y 2010 un total de 358.015,18 euros para un ERE-, y lo ha hecho en un auto en el que critica el planteamiento de la acusación particular que ejerce la Junta de Andalucía.

En el auto, dictado el pasado 4 de mayo, los magistrados de la Sección Séptima recuerdan a propósito del recurso de apelación de "los señores letrados de la Junta de Andalucía" que en el trámite de calificación en el procedimiento específico -en el que están procesados los 22 ex altos cargos, incluidos los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán-, sostuvo entre otros argumentos para no sostener acusación ("además de por razones de fondo") que "formular acusación por tales hechos en la presente pieza impediría a esta parte, como se ha dicho, formular acusación por los mismos hechos en las demás diligencias, y ello, como se dirá, por aplicación del principio de legalidad".

Para el tribunal, esta afirmación "equivalía al entendimiento que tenían en aquel entonces de la improcedencia de someter a cada investigado a más de un juicio por lo mismo tal y como se había configurado el procedimiento". Es decir, la Sala considera que la Junta ha variado su criterio al pretender ahora que se investigue a algunos de los ex altos cargos que están siendo enjuiciado en la pieza política de los ERE, como ocurre con Antonio Fernández.

De esta forma, la Audiencia desestima los recursos de apelación presentados por la Fiscalía Anticorrupción y la Junta de Andalucía. La Sala manifiesta asimismo que, tal y como se deduce del relato de hechos punibles del "procedimiento específico" de los ERE y de los escritos de acusación presentados, se puede afirmar que "se haga o no mención concreta a todas y cada una de las ayudas concedidas bajo el paraguas del procedimiento instaurado, estaban de facto contempladas respecto del señor Fernández García. Y que lo estaban se citasen o no nominalmente, se deduce de la propia calificaciónr ealizada, pues el Ministerio Fiscal lo acusa como presunto responsable de un delito continuado de prevaricación en concurso con un delito continuado de malversación", precisa el auto.

Los jueces añade que si se está acusando, "siquiera de forma provisional", de esta forma, "no puede entenderse que no se esté contemplando cada uno de los actos que en sí mismos se consideraban que constituían prevaricación y malversación".

El auto concluye igualmente que "someter al apelado a múltiples enjuiciamientos , por delito continuado primero, y por cada uno de los hechos que constituían esa continuidad después, atentaría derechos fundamentales", razona la Audiencia hispalense.