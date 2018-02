Antonio Saldaña recoge la herencia de García Pelayo para devolver la Alcaldía de Jerez al PP

El comité ejecutivo local del PP de Jerez respaldó ayer de manera unánime la designación de Antonio Saldaña como nuevo candidato para las municipales de 2019, tras anunciar María José García-Pelayo que no optará a la reelección. El PP inicia en la ciudad un relevo para dar cabida a nuevos valores del partido. Así lo confirmaron ayer Saldaña, Pelayo y el presidente provincial del PP, Antonio Sanz, quien presidió el comité ejecutivo.

Tras la celebración del cónclave popular, Saldaña compareció ante la prensa visiblemente nervioso tal como reconoció minutos después. "No es lo habitual en mí y creo que es fruto de la responsabilidad", aseguró el concejal y diputado andaluz. De hecho, no dudó en señalar que "ser propuesto como candidato del primer partido de Jerez, de Andalucía y de España, precisamente en la primera ciudad en población de la provincia de Cádiz y la quinta ciudad de Andalucía, y en una de las ciudades más importantes de España, evidentemente es un orgullo y una responsabilidad y eso pesa porque no estamos hablando de cualquier cosa". En este punto Saldaña recalcó que los jerezanos "se merecen que cuando alguien asume esa responsabilidad en el principal partido se lo tome como nos lo estamos tomando, con la seriedad que caracteriza al PP y a un proyecto como este".

Flanqueado por Pelayo y Sanz, el candidato aseguró que sólo es "uno dentro de un grupo, de mis compañeros, dentro de esos 215.000 jerezanos que tenemos un sueño, el sueño de poner a Jerez en lo más alto. Yo creo que cualquier jerezano en cualquier rincón con independencia de a quién haya votado tiene una ambición compartida, una ambición y un sueño por poner a Jerez en lo más alto porque nos sentimos orgullosos de nuestra gente y de Jerez".