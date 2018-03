Antonio Fernández niega que el sistema se creara para evitar los controles de la Intervención

Sobre los convenios particulares que, amparándose en el convenio marco se suscribían para la concesión de las ayudas concretas, el ex consejero ha dicho que "no se entretenía en leerlos" tanto por su "imposibilidad material física" de leer todos los documentos que le pasaban a su firma como por la "innecesariedad" de leerlos puesto que el secretario general de IDEA le facilitaba una "información verbal" sobre lo que se iba a firmar.

Sobre el convenio marco de 2001, el que él suscribió, el ex consejero ha dicho que no puede concretar si la iniciativa partió de la Consejería de Empleo o del IFA, aunque cree que fue del IFA, y ha añadido que en cualquier caso el convenio se firmó “con ánimo de continuidad” del borrador de mayo de 2000.

En su declaración, el Ministerio Público también le interrogó sobre el proyecto de decreto para regular las ayudas que fue llevado en tres ocasiones a la Comisión General de Viceconsejeros, conocida como "el consejillo" , un proyecto que según Fernández le "remitió" la dirección general de Trabajo porque entendía que existía la necesidad de regular las ayudas y que no salió adelante porque no fueron "capaces de cumplimentar todas las objeciones" que se habían planteado sobre la idoneidad del rango normativo -si debía articularse como decreto u orden de la Consejería- y carecía de ficha presupuestaria, ha afirmado el ex consejero, que ha agregado que al mismo tiempo se había aprobado el reglamento general de subvenciones "y ayudas excepcionales" del 24 de noviembre de 2001, dado que según ha explicado Fernández con esta norma se incorpora el concepto de ayudas públicas excepcionales, "que no están obligadas por los requisitos de publicidad y concurrencia".

El ex alto cargo ha dicho que en aquellas fechas tenía un conocimiento global respecto a la fiscalización, no como ahora, que a raíz de la causa, se ha hecho "un erudito de la fiscalización", ha ironizado.

El ex consejero, a quien la Fiscalía Anticorrupción reclama una condena de ocho años de prisión y 30 años de inhabilitación por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, ha concluido en esta vigésimo novena sesión del juicio que “no es ni pensable” que se pretendieran eludir esos controles, sino que ese sistema se utilizó porque era “el camino” que los “técnicos” habían trazado. "De mi nivel para arriba no lo hacía nadie" , ha añadido.

En su declaración, Fernández, se ha referido también a las órdenes de 1994 y 1995 del Ministerio de Trabajo que regulaban prejubilaciones y ayudas extraordinarias para trabajadores afectados por proceso de reestructuración empresarial, a las que otros acusados han aludido como normas supletorias que amparaban la concesión de las ayudas concedidas por la Junta. Según el ex consejero, esas dos órdenes han servido de "modelo e inspiración" para el concepto de ayudas que se "gestionaron en Andalucía" , y así ha relatado como desde 1999 debido a la crisis "no faltaban solicitudes de todo tipo", desde empresas que solicitaban ser intervenidas a las que solicitaban planes de viabilidad, unas ayudas que eran pedidas por empresarios y trabajadores.

El ex alto cargo no ratifica su declaración ante Alaya porque "no refleja" lo que dijo

Al inicio de su comparecencia ante el tribunal, el ex consejero de Empleo ha asegurado que no ratificaba la declaración que prestó en abril del año 2012 ante la entonces titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, porque la misma se prolongó durante varios días, en concreto cinco, y no está de acuerdo con las transcripciones realizadas de sus manifestaciones. "El acta no refleja ni lo que dije ni lo que quise decir, lo cual no quiere decir que no dijera la verdad", ha afirmado el procesado.

El ex consejero ha dicho que iba a decir la verdad y sí ha ratificado la declaración que poco después realizó ante el instructor del Tribunal Supremo que abrió una causa contra los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y varios aforados más.