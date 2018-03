Aluvión de críticas al socialista Campo por el debate de la prisión permanente

El diputado socialista por Cádiz Juan Campo Campo defendió el jueves la postura de su partido en el debate sobre la prisión permanente revisable. La intervención del magistrado gaditano no pasó desapercibida. Campo está ahora bajo un aguacero de críticas que llegan desde todas partes: PP, Ciudadanos, familiares de las víctimas y, lo más llamativo, también desde sectores afines al propio PSOE.

Es el caso de la asociación Clara Campoamor, de estructura nacional y muy ligada al PSOE, Ayer su presidenta, Blanca Estrella Ruiz, no había salido aún de su asombro tras escuchar a Campo desde la tribuna del Congreso de los Diputados ya que, según su opinión, "arremetió contra las víctimas", algo que entiende que no va en consonancia con los valores que propugna el socialismo. Ruiz pedirá al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, la suspensión de militancia de Campo. Ruiz señaló que si ella se opone a la derogación de la prisión permanente revisable "no es por rabia, coraje ni odio", como afirmó el jueves el diputado socialista por Cádiz.

La presidenta de la asociación Clara Campoamor dijo que lo que pasó el jueves en el Congreso fue "un bochorno y una vergüenza", lamentó Ruiz. "Alguien que se identifica como socialista y arremete contra las víctimas. Nunca imaginé que hubiera gente de este calibre". Campo "no representa ni a mi partido, ni a la gente de mi partido", subrayó Ruiz, que pidió "perdón a las víctimas".

A estos reproches se sumó también Teófila Martínez, diputada del PP por Cádiz, que cargó contra Campo por "defender lo indefendible insultando a las víctimas, cuando, al ser un profesional de la Justicia, debería haber conducido el debate con argumentos".

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, declaró que "España no se merecía el debate después de que hacía horas que habíamos enterrado al pequeño Gabriel". Díaz añadió que todavía está "conmocionada y horrorizada e impactada de lo que he vivido, de lo que he visto estos días, ha sido muy duro".