Aguilar exige a Zoido que ponga fin a la "inhumana" cárcel de Archidona

La consejera de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, Rosa Aguilar, se reunió ayer por la tarde en Málaga con representantes de varias organizaciones no gubernamentales y exigió al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido "que dé explicaciones y asuma su responsabilidad porque la situación que se está viviendo en la cárcel de Archidona es insostenible e inhumana". Aguilar recalcó que la reclusión de estas personas no puede aguantar ni un día más" y, aunque no reclamó de forma explícita la dimisión del ministro, sí recordó en varias ocasiones que "el Gobierno dijo que esto era una medida provisional, ya han pasado 40 días y hay 500 personas allí que están en una situación irregular pero que no son delincuentes".

La representante del Ejecutivo regional reprochó al titular de la cartera de Interior que en estos 40 días "no ha llamado a las comunidades autónomas afectadas ni ha convocado una conferencia sectorial sobre esta situación de Archidona y sobre la política migratoria". En este sentido, la consejera de Justicia hizo hincapié en que "en 40 días el ministerio ya debía tener una hoja de ruta trazada y haberla comunicado". "El ministro dijo que era un procedimiento excepcional y tiene que decir ya qué va a hacer porque esta situación no se puede mantener eternamente", afirmó Rosa Aguilar, que mostró su desolación por la muerte de un inmigrante y exigió una investigación "profunda y transparente", así como que se frenen las devoluciones de personas que puedan tener algún tipo de información sobre lo ocurrido con el inmigrante argelino fallecido.

Aguilar advirtió que "la presión migratoria no se arregla con encarcelamientos", sino que hay que darle respuesta a través de políticas europeas. Así, apostó por que el Gobierno central exija a Europa "respuestas concretas" ante situaciones como las que acontecen en España, teniendo en cuenta que es un país fronterizo, por lo que instó a convocar a las comunidades autónomas para dialogar en materia de inmigración.

Por su parte, la secretaria general del PP andaluz, Dolores López, lamentó la muerte de esta persona". Seguidamente, indicó que "hay que esperar a que termine la investigación policial y se esclarezca en todos sus extremos".

Mientras tanto, las plataformas de apoyo a los inmigrantes celebraron ayer dos concentraciones, por la mañana en Archidona y por la tarde en la plaza de la Merced de la capital. Reclamaron la dimisión del ministro del Interior y que se honrara a la persona fallecida, un argelino de 36 años del que se desconoce su identidad cuyo internamiento fue autorizado el pasado 20 de noviembre por un juzgado de Lorca (Murcia).

Más de un centenar de inmigrantes rescatados. Efectivos de Salvamento Marítimo rescataron ayer a 117 inmigrantes que llegaron a bordo de seis embarcaciones a Andalucía. El grupo más numeroso estaba formado por un total de 55 personas, de origen subsahariano y en aparente buen estado de salud, que fue localizado por un avión de la agencia europea Frontex a 45 millas de la costa de Málaga.