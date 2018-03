Aguayo defiende que no informó a Griñán porque "nunca" se requirió una actuación de Hacienda ante las "discrepancias"

La que fuera viceconsejera de Economía y Hacienda de la Junta Carmen Martínez Aguayo ha defendido este lunes ante el tribunal que enjuicia el denominado "procedimiento específico" de los ERE que "nunca" trasladó al entonces consejero, José Antonio Griñán, los informes de la Intervención General de la Junta con los reparos relacionados con el pago de las ayudas, porque el interventor no requirió en ningún momento a su departamento que actuara ante las "discrepancias" que se habían detectado en torno a la partida presupuestaria 31L, con la que se pagaban las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis.

Aguayo, que se enfrenta a una petición de seis años de cárcel y 30 de años de inhabilitación por delitos continuados de prevaricación y malversación, ha ratificado al inicio de su comparecencia la declaración que prestó el 8 de abril de 2015 ante el instructor del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), donde reconoció que no actuó ante las presuntas irregularidades porque el interventor general no lo requirió, dado que este órgano de control únicamente advirtió en sus informes de "discrepancias contables" y no de un menoscabo de fondos públicos, lo que hubiera conllevado por parte de la Intervención del denominado "informe de actuación".

La ex consejera ha admitido que recibía unos 100 informes de la Intervención al año más o menos y ha explicado que todos esos dictámenes, que nunca "pasaron por su mesa" y no se los leyó, según ha precisado, llegaban con "carácter de normalidad", conforme al artículo 12.3 del decreto 9/99, sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable de las empresas de la Junta de Andalucía, pero nunca plantearon la realización de un "informe de actuación", recogido en el artículo 12.5 y que debía hacerse en el supuesto de que no se adoptaran las medidas para solventar las deficiencias observadas o se apreciara menoscabo de fondos públicos.

Cuando Aguayo respondía a esta pregunta sobre los informes, el presidente del tribunal, el magistrado Juan Antonio Calle Peña le ha interrumpido para reprocharse que estaba contestando a las preguntas del fiscal delegado de Anticorrupción con un "tono arrogante que no es el adecuado". La ex consejera ha pedido disculpas al tribunal y con posterioridad ha respondido a otras cuestiones del fiscal Manuel Fernández Guerra señalando que no tenía ningún ánimo de emplear un "todo inadecuado".

Sobre el fondo de la cuestión, Aguayo –que fue viceconsejera de Economía y Hacienda de 2004 a 2009, y luego consejera de Economía hasta 2013- ha defendido que ni los "interventores actuantes" ni los técnicos de su Consejería, entre los que ha citado personal cualificado como economistas y abogados, "advirtieron de ilegalidad alguna" en relación con el pago de las ayudas, ni se "consideró necesario" un informe de actuación por parte de la Intervención porque no se atendieran las recomendaciones de la Intervención General y "no vislumbró" menoscabo de fondos públicos. "No teníamos ninguna advertencia para actuar", ha sentenciado Aguayo, que ha añadido que "nunca se requirió una actuación que tuviera que ser trasladada al consejero", en alusión al entonces consejero de Economía y Hacienda José Antonio Griñán.

La ex consejera sí que ha reconocido que comentó con Griñán cómo estaba mejorando el control la Intervención General de la Junta. "Mi énfasis estaba en las mejoras que se hacía en el control, como la emisión de informes adicionales", algo que también comentó al entonces consejero de Economía y Hacienda.

La ex alto cargo ha explicado también las distintas mejoras que fueron introducidas a lo largo de los años en las medidas de control de la Intervención General de la Junta, como la introducción en el año 2005 de la obligatoriedad de que los informes de cumplimiento de planes y programas se haga de forma trimestral, y otras tantas que siguieron, a lo que el fiscal le reprochó que para qué se mejoró "si nadie leía" los informes. Aguayo ha indicado a este respecto que los informes iban concernidos a las entidades auditadas y a las consejerías a las que estaban adscritas esas empresas, como la agencia IDEA.

Aguayo ha subrayado que las necesidades de medios de la Intervención General de la Junta eran "muy poderosas y muy grandes" y ha puntualizado que desde la Consejería "siempre se ha sido muy consciente de que tenían que mejorar los medios personales de la Intervención, y así se ha hecho".

Preguntada sobre cuándo tuvo conocimiento del "uso inadecuado" de las transferencias de financiación, Aguayo ha dicho que fue en julio de 2006, pero ha señalado que el interventor "en ningún momento tacha de ilegal" la utilización de las mismas, sino que "prefería" modificarlo por la encomienda de gestión.

Aguayo ha negado igualmente que el uso de las transferencias generara un "déficit" en la agencia IDEA, por cuanto ha indicado que déficit "no ha existido en ningún momento", a su juicio sólo había un "desfase presupuestario" porque las transferencias de financiación que llegaban a IDEA desde la consejería de Empleo no eran suficientes para atender los compromisos adquiridos.

El uso de las transferencias, ha agregado, nunca se trato en los consejos de dirección de la Consejería de Economía, como tampoco se discutió sobre el programa 31L –conocido como el fondo de reptiles- en la comisión delegada de asuntos económicos.

La ex consejera ha afirmado que "todos los gastos de la Junta tienen que estar sujetos a fiscalización" y ha declarado que "no es verdad que la fiscalización previa sea mejor que el Control Financiero Permanente", sino más bien al contrario, el Control Financiero Permanente es un método "moderno, cualificado y tan bueno como la fiscalización previa".

Aguayo ha explicado asimismo que la utilización de las transferencias y de la partida 31L figuraban en los presupuestos que aprobaba el Parlamento y que llevaban los correspondientes informes de la Cámara de Cuentas, y ninguno de estos organismos expuso "ninguna tacha de ilegalidad" a estas partidas presupuestarias, que eran "discutidas, modificadas, debatidas y validadas" por el Parlamento sin que se hiciera ninguna "advertencia" por estos organismos.