Los vecinos rechazan cualquier ampliación

El presidente de la APBA, Manuel Morón, congregó ayer a los máximos representantes vecinales de Algeciras, de la federación Fapacsa, para aclarar las dudas que se han sembrado en las últimas semanas tras conocerse la existencia del Plan Director de Infraestructuras (PDI) a través de denuncias ecologistas. Al encuentro no faltó el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, con compañeros de Corporación y el portavoz del PSOE, Fernando Silva, junto al secretario local del PSOE, Juan Lozano, y miembros del grupo municipal.

Morón protagonizó un ejercicio de transparencia, poniéndose a disposición de los vecinos, acercando cualquier dato que requiriesen y tratando de resolver todas las dudas.

La propuesta de crecimiento del puerto hacia el sur, ampliando Isla Verde Exterior y rompiendo la visión de la Bahía desde la zona de la Dársena del Saladillo era lo que precisamente se temían los vecinos y que volvieron a rechazar ante el presidente de la APBA. El biólogo y vocal de Fapacsa Javier Díaz volvió a recordar que "no hace falta ser el puerto número uno de la galaxia", desmarcándose de la alternativa de crecimiento que propone la APBA: "Queremos más ciudad y menos puerto", apuntaba al final de la reunión.

Morón inició su intervención señalando que "es bueno que cuando haya algo en el puerto que inquiete a la gente nos veamos y lo hablemos". Sacó a relucir la Memoria Ambiental de 2006 donde avala que el transporte marítimo es el más ecológico.

Sobre el PDI sostuvo que todos los ayuntamientos de la comarca afectados han sido consultados, sólo recibiendo respuesta del de San Roque. En este punto Landaluce quiso aclarar que no hay dejación de funciones, sino que la administración local interviene cuando ya se han hecho los estudios porque no tiene capacidad para hacer esos análisis. No obstante, el Ayuntamiento de Algeciras emitió una comunicado posterior señalando que el 6 de abril de 2016 el Consistorio presentó propuestas al plan como la disminución de la emisión de óxido de azufre y partículas sólidas; estudios del riesgo de vertidos, explosiones o la actualización del Mapa de Ruidos del Puerto.

Los vecinos reprocharon a Morón no haber sido informados, respondiendo él que en esta fase del PDI es Puertos del Estado el que decide a quién se consulta. El presidente de la APBA de hecho afirmó que "cuando ustedes han manifestado inquietud, aquí estoy", ofreciendo incluso una web para seguir el proceso. No quiso dejar de recordar Morón que puede que cuando terminen los estudios para el PDI "Tánger nos haya comido y ni siquiera sea necesario lo que ahora hay", en referencia a los terrenos, insistiendo que sólo se trata de un proyecto para prever el crecimiento.

Aclaró Morón para que se tenga en cuenta que la delimitación de uso y espacio portuario no requiere de evaluación de impacto ambiental, sólo si se hace obras. Recordó que si se desafectan zonas portuarias la APBA queda exenta de su mantenimiento, como el caso del Llano o Los Ladrillos si fueran competencia municipal.Los vecinos apuntaron en estas situaciones a la infrautilización de los espacios , insistiendo en que se haga una planificación detallada del futuro de la Bahía. Antonio Sequera advirtió que con la ampliación "el puerto sería más grande que Algeciras". A los vecinos les preocupa el crecimiento "desmesurado", señalando que "no cabe más puerto". Por eso apelaban a una planificación de la Bahía no sólo del uso portuario sino de sus potencialidades.

Al respecto Morón reconoció que no tiene sentido planificar con vista a dentro de 30 años sosteniendo que a lo mejor "en vez de barcos hay hidroaviones". Los vecinos recriminaron el impacto visual y de ruido, la pérdida del atractivo marítimo o la alteración de espacios protegidos. Y, de nuevo, Morón defendió que el Ministerio de Medio Ambiente les obliga a realizar estudios de todo.

El presidente de la APBA también recordó que la primera barrera visual y separación física de la ciudad y el mar está en los grandes edificios de la avenida Virgen del Carmen. Y del Llano amarillo reiteró que hasta que no se busque alternativa a la Operación Paso del Estrecho (OPE) no se podrá hacer nada. De hecho acercó posturas con los vecinos aseverando que ojalá en Los Barrios existiera un espacio reservado que conectara de forma directa con el puerto y se pudiera aprovechar el Llano. "Estamos ocupando lo mínimo posible de línea de costa".