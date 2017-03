Los vecinos exigen un uso eficiente del área portuaria antes de ampliar

Los algecireños no piensan quedarse quietos mientras el paisaje y el entorno se va perdiendo paulatinamente en favor del crecimiento del puerto. Al menos es lo que piensa la federación vecinal Fapacsa, que aglutina a gran parte del tejido vecinal de la ciudad. Los vocales Javier Díaz y Antonio Sequera hicieron ayer un análisis detallado de los planes de ampliación del puerto que el Plan Director de Infraestructuras (PDI) de la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras (APBA) prevé en un documento preliminar de formulación.

En un encuentro en su sede detallaron aspectos sobre los planes de ampliación que "el pueblo no conoce" y resolvieron dudas. Expusieron las alternativas de crecimiento posibles que ofrece el documento, defendiendo en primer lugar que se use el terreno existente calculando que hay 55 hectáreas en desuso: "Primero deben hacerse eficientes los espacios". Apuntaba Díaz que no hace falta "ser el puerto número uno de la galaxia, sobretodo si el precio es tan elevado" a nivel ambiental, social y medioambiental.

Los vecinos se unen para hacerse oír ante la "agresión" que está sufriendo la Bahía

Fapacsa puso como otra alternativa el crecimiento del puerto hacia el norte, en caso de no ser posible aprovechar lo existente. Detalló la federación que genera menos impacto visual al quedar detrás del actual muelle de Juan Carlos I, así como menos impacto acústico, menos daños en fondos ya deteriorados, mayor lejanía del parque natural del Estrecho y más seguridad.

En el debate sobre el proyecto se reconoció que no se mira ésta alternativa que ofrece Fapcsa sobre una hipotética ampliación porque serías más costosa porque el calado es menor. Sequera alertó que "la atención que se da a la Bahía desde hace años es vergonzosa".

Del PDI Fapacsa se enteró de forma casual, de ahí que denuncie la federación a su vez que la directiva europea es "clara" y hay que informar al ciudadano. Por ahora han enviado a la Consejería de Medio Ambiente un escrito detallando cómo se han enterado y una vez que el documento esté en información pública se harán las correspondientes alegaciones como ciudadanos.

Entre los argumentos ofrecidos Fapacsa hizo una relación de los daños que genera el litoral el desarrollo portuario apuntando a la regeneración constante de playas, a la afección a la flora y fauna, la pérdida del disfrute del uso del litoral o la contaminación atmosférica a causa del tráfico portuario.

La federación detalló los argumentos portuarios para su ampliación como ser el centro de servicios al tráfico marítimo, puerto industrial y sostenible o directamente ser la puerta sur de Europa. Si bien la federación afirma que no se dice nada de los puestos de trabajo que crearía aumentar el espacio apuntando que "menos puerto y menos empleo es una falacia", incluso afirmando que el puerto "nunca ha absorbido el paro de la ciudad".

En cuanto a las alternativas de ampliación está crecer hacia la zona de la Dársena del Saladillo; la segunda crecer hacia La Concha (El Rinconcillo), que necesitaría grandes trabajos de dragado de calados; y una tercera que sería demoler parte del actual dique de abrigo y modificar el actual acceso a la Dársena Norte. En este caso Fapacsa defiende el uso del espacio ya existente y como alternativa la ampliación citada hacia el norte como quinta opción propuesta.