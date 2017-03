Los vecinos creen que Algeciras pierde en la relación entre el puerto y la ciudad

Las relaciones entre el puerto y la ciudad, a juicio de los vecinos, no están muy equilibradas. Ahora que asoman los planes de ampliación de los terrenos portuarios dentro del Plan Director de Infraestructuras (PDI) de la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras (APBA) desde la federación Fapacsa se considera que no se está cumpliendo con la Ley de Puertos del Estado que exige planes especiales para el desarrollo de la zona de servicios de los puertos y que está recogido en el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Algeciras, desarrollándose el puerto sin este requisito.

En el mismo documento que la federación ha realizado para debatir sobre los planes de ampliación del puerto hay un apartado sobre las relaciones entre el puerto y la ciudad. Los vecinos consideran que no se está cumpliendo con las previsiones del PGOU como recogen las normas urbanísticas y la memoria general -Relleno Dársena Pesquera y de la Galera-. Este incumplimiento dificulta la intercomunicación de las dársenas; la recuperación del Llano amarillo para uso público, el Acceso Central limitado a vehículos autorizados; e incluso la desafectación de las playas del litoral urbano como reserva portuaria.

Fapacsa alerta que tampoco se cumple con las previsiones del Plan de Ordenación del Territorio del Campo de Gibraltar (POTCG) en cuanto a la recuperación del Llano para uso público y las playas de la Bahía, ya que actualmente la mayoría están afectadas como reserva portuaria.

Los representantes vecinales consideran, con documentos en la mano, que no se está cumpliendo con la Ley de Protección Ambiental 7/1994 que exige estudios, evaluaciones y declaraciones de impacto ambiental a los proyectos portuarios, al no estar aprobados los planes especiales y desarrollarse sin ellos. Tampoco se cumple, a juicio de los vecinos, la Ley 9/2006 sobre Evaluación Ambiental de Determinados Planes y Proyectos que incorpora la Directiva 2001/42CE, que se debería aplicar a la Delimitación de Espacios y Usos Portuarios en tramitación y no se ha hecho. No se entiende que a estas importantes previsiones no se aplique esta normativa y que se justifiquen los espacios y usos según el Artícuo 69 y 70 del R. D. L. 2/1011 del 5 de septiembre.