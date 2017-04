Los últimos serán los primeros

Con el renacer y el regreso a las vivencias del taller de la memoria, el encuentro de aquellas identidades perdidas y olvidadas por el paso del tiempo, la reflexión, la constancia, el prójimo y la búsqueda del verdadero significado de la Resurrección de Cristo a través de la Pasión, dan luz a un texto de profundidad, de perfil catequético y de alto catolicismo con el que Juan Luis Moreno Retamino anunció la Semana Santa de Algeciras 2017 a través de su Pregón Oficial en el Teatro Municipal Florida.

Con una oratoria distendida, propia del hombre preparado y curtido en el debate jurídico, el pregonero se enfrentó a un expectante público algecireño para anunciar la buena nueva de la Semana Mayor, el soniquete de campanario a lo que se avecina y el verdadero sentido del nacer y hacer cofradiero. A lo largo de todo el texto Moreno Retamino insistió en el íntimo diálogo individual con Dios, se encomendó a la oración e invitó al conjunto convencimiento absoluto de que el mensaje "no se encuentra en la cruz, en un Cristo crucificado, el sentido verdadero lo encontramos en la Resurrección de Cristo".

El pregonero, natural del Castillo de las Guardas (Sevilla), habló de su relación con el mundo de las hermandades, estableciendo su estrecho vínculo con la céntrica Cofradía de la Vera-Cruz de Sevilla, su devoción hispalense a Jesús del Gran Poder y su delirio con Jesús Cautivo de Medinaceli y las hermandades de La Borriquita y Santo Entierro, corporación ésta del Viernes Santo a la que dedicó uno de los puntos más altos de su obra.

Moreno Retamino comenzó con un profundo análisis interior, encomendándose a la fe y a sus devociones de cabecera para superar el siempre torpe y pecador camino del cristiano y del creyente. Le demandó lo que todo hombre de fe necesita, pidió "la caridad que me falta, la paciencia que se me acaba o la humildad que no tengo". Profundizó en la enorme alegría que marca el Domingo de Ramos, el ansiado regreso a los leotardos y a la niñez con la Borriquita de fondo y un día marcado en el calendario. "Volver a esos lugares hace que uno se identifique con quién es realmente y cuáles son sus valores", dijo sobre ese ritual viajero del cofrade a su infancia a través de los ojos de los niños que acompañan a Jesús del Amor.

El texto giró hacia un particular y singular recorrido a través de la Semana Santa algecireña, parándose en cada uno de sus días, para vincular a las hermandades que procesionan a una serie de profundos y hondos mensajes destinados a penetrar en la cavidad más interior del cofrade. Se alejó de los clasicismos en cuanto a la referencia a las hermandades y la obra se centró más en el sentido espiritual y trascendental de la Palabra; algo poco al uso y que hacía tiempo que no se escuchaba en la ciudad un pregón de dicho estilo y formato.

"Debemos ser artesanos de la Misericordia. Si le damos la espalda a los problemas, si no atendemos al enfermo o al necesitado es como si le diésemos la espalda a la Fe de Cristo", teorizó sobre el constatable compromiso que tienen los cristianos y más aún los cofrades con la ayuda al prójimo. Denunció los distintos tipos de violencias, los abusos contra la inmigración, la crueldad hacia las personas, hacia la naturaleza, hacia las mujeres, las carreteras se cobran vidas, "en todos esos mundos hay un Caín".

"Ser cristiano no puede entenderse sin el compromiso", pidió fuertemente el pregonero para concienciar sobre la voluntad escrita de tender siempre la mano al falto de ayuda y alivio. "Pensar que no hay mejor bien que ver la cara de ese niño que ha comido caliente o que estrena la ropa que a otro le sobra", aseguró sobre la gran labor solidaria y caritativa que llevan a cabo numerosas hermandades y cofradías de la ciudad, así como diferentes grupos eclesiásticos y Cáritas parroquiales que hacen posible una ayuda a muchas familias que se encuentran atravesando una delicada situación.

De ese particular recorrido, a modo de Vía Crucis por las diferentes paradas y estaciones de la Semana de Pasión algecireña, no olvidó saltarse algunas normas para dedicar unos momentos y ensalzar la enorme devoción mariana de la ciudad. Situando en las imágenes de la Virgen de La Palma, patrona del municipio, la Virgen del Carmen y la próximamente coronada canónicamente Virgen María Auxiliadora de los Cristianos, los grandes pilares de la devoción algecireña más allá de la Semana Mayor.

Destacar los pasajes a través del Cristo del Silencio y de la Virgen de la Soledad, de la Hermandad del Santo Entierro, el cuál además contó con la colaboración de la Banda Sinfónica Armando Herrero que ayudó a resaltar la referencia. "La Virgen de la Soledad es como la sala de las audiencias de Dios. Está siempre entre nosotros y le pedimos más que damos", pronunció.

Con una sentida llamada al compromiso, a la manifestación de la religiosidad popular y a la responsabilidad con su comunidad del creyente, Juan Luis Moreno Retamino clamó a todos los cofrades de la ciudad de la universal e inminente llegada de la Semana Santa. "He dicho".