Un túnel de sensaciones para mirar como ellos ven

Descubrir el mundo a través de los ojos de una persona que no puede ver es una experiencia cargada de sensaciones. Un viaje al miedo de la desprotección, casi de la ingravidez y la auténtica vulnerabilidad. La invidencia es un modo de vida y no vale con cerrar los párpados para ponerse en su lugar, el mundo es un obstáculo en sí mismo. Es precisamente esa sensación a la que invita la Semana de la ONCE en Algeciras. Mira como veo se llama el programa, cargado de actividades y exposiciones, con el que se pretende que la ciudadanía comparta con los afiliados la realidad que viven las personas ciegas.

El túnel sensitivo es la propuesta que más ayuda a entender a las personas sin visión. Este miércoles y jueves estará abierto al público a partir de la 18:00. El que quiera vivir la experiencia debe dejarse llevar, confiar y potenciar sus sentidos sin la visión, tapada por un antifaz.

Mañana miércoles y el jueves a las 18:00 abre al público el túnel sensitivo en la sede

Colocando las manos sobre los hombros de una persona se empieza a caminar en este túnel percibiendo a cada paso un estímulo, un crujido bajo los pies, una corriente de aire que araña la piel, un olor que debe atrapar para luego descifrar el acertijo. Y por último tender la mano y probar tres alimentos. Es una experiencia tan sencilla como útil. Las ramas que arañan al visitante al pasar pueden ser un andamio en plena calle, las piedras que se pisan en el túnel pueden ser excrementos de perro en la vía pública. Es una simulación perfecta de la verdad del día a día de una persona invidente.

Al túnel se le suman dos exposiciones, una que da la bienvenida en la entrada del edificio a cargo del escultor afiliado Jaime Pérez Ramos. Algunas de las piezas fueron diseñadas antes de perder parte de la visión. En otra sala hay una muestra de material tiflotecnológico que simboliza el día a día de las personas con problemas de visión. Hay materiales de reproducción de sonido y escritura, un medidor parlante de temperatura o agua, por ejemplo. En otra zona se proyecta un vídeo sobre perros guía.

El túnel sensitivo, que es la actividad estrella, recibirá por la mañana visitas de centros educativos de pequeños y adultos, abriéndose por las tardes al público. Hoy a las 18:00 celebrarán en el Centro Documental José Luis Cano una lectura en braille por afiliados y destacará el viernes un desayuno "a ciegas" a las 10:00 en la cafetería Limbo.

La directora de la ONCE en Algeciras, Concha de la Fuente, explicaba ayer que el túnel sensitivo buscar poner a la ciudadanía en una situación que "para nosotros es cotidiana y es real y vosotros lo vais a experimentar durante cinco minutos y al final es nuestro día a día, el no poder intuir un peligro". Unas 500 personas prevén que conozcan de cerca este túnel de sensaciones. En Algeciras hay unas 400 personas afiliadas, con ceguera total o discapacidad visual grave.

En la inauguración de este semana de la ONCE estuvieron ayer presentes el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce; el subdelegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en la comarca, Ángel Gavino; así como Herminia Moncayo, consejera territorial de la ONCE.