Una tubería pierde en Algeciras 48.000 litros de agua potable al día desde julio

Una tubería que abastece de agua potable a Algeciras sufre desde hace más de seis meses una pérdida de 48.000 litros diarios. La avería, de la que se desconoce su origen, se sitúa en La Menacha, entre las instalaciones del Grupo Alonso y el río Cachón. La pérdida es subterránea, pero se hace visible cuando la marea está baja. El resto del tiempo sólo se nota por la tierra mojada que la rodea y que, a simple vista, parece corresponder al propio río.

La tubería rota es la secundaria que abastece de agua potable a Algeciras desde la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de El Cañuelo, en Los Barrios, que a su vez procede de Charco Redondo.

La ETAP de El Cañuelo potabiliza el agua bruta de pantano que recibe para varios municipios del Campo de Gibraltar, uno de ellos Algeciras. Después es transportada a la localidad algecireña por una tubería que fue inagurada en abril porque la vieja se encontraba "bastante deteriorada" como consecuencia de los años que llevaba en funcionamiento, según explicó el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta, José Fiscal, que apuntó que "sufría averías frecuentes y se ponía en peligro la seguridad del suministro, sobre todo en la época estival". Esa tubería en mal estado, que se mantuvo como reserva y garantía del suministro, es la que tiene la enorme pérdida.

El colectivo ecologista Agaden lleva muchos años denunciando estas roturas y es el que ha dado la voz de alarma de ésta. "Hasta la fecha la excusa que ponía Arcgisa para no reparar la tubería de abastecimiento a Algeciras es que la ciudad se podía quedar sin agua porque solo existía un tubería por la que llegaba el agua potable. Ya desde la primavera de este año existen dos tuberías de agua potable que abastecen Algeciras. Se podía cortar esta que tiene la pérdida, reparar y no permitir ese derroche y despilfarro actual", explica un portavoz delcolectivo. " Es incompresible que por la tubería que denunciamos se esté perdiendo una gran cantidad de agua potable desde hace mas de seis meses y Arcgisa no haga nada por repararla. Y es más incompresible todavía, cuando estamos oficialmente en un periodo de sequía".

Agaden critica que el Ayuntamiento de Algeciras no ponga el grito en el cielo para que se arregle la tubería ahora que hay posibilidad sin cortar el suministro.

La situación de perdidas en el abastecimiento de agua en la comarca del Campo de Gibraltar es calificada de "insostenible" por el colectivo ecologista, que afirma que, pese a que se ha anunciado que la tubería de agua potable que abastece San Roque y La Línea desde El Cañuelo será totalmente nueva, "al proyecto le faltan tres años o más para que sea realidad". Mientras a la altura de El Toril existe una pérdida de agua potable "muy grande" que lleva más de 20 años produciéndose y denunciándose por parte de Agaden sin que hasta la fecha se le haya dado solución, aunque la Mancomunidad ha consignado este año presupuesto para arreglarla. Así mismo en el abastecimiento de "agua bruta" -gestión que lleva a cabo la Agencia Andaluza del Agua, organismo dependiente de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta- desde el pantano de Guadarranque a la estación depuradora de agua potable de El Cañuelo, a través del llamado canal de Castellar, hay grandes pérdidas, al menos en dos lugares. "Perdidas que existen, al menos, una ellas, la situada en un acueducto del canal, desde que en nuestra comarca hubo restricciones de agua, hace mas de 25 años", argumentan los ecologistas.

La tubería que llega a la vega de Palmones en Los Barrios está rota al menos en dos lugares, cerca de la Estación de Los Barrios. La pérdida que se halla "debajo" de la autovía A-381 lleva más de dos años rota.

"Todas estas pérdidas de agua son un claro ejemplo del mimo y la dedicación con la que los responsables del agua en la comarca velan por ella. Con unos gestores así, la sequía puede hacer estragos en la comarca del Campo de Gibraltar", avisa Agaden.