¿Cómo tramitar el visado ESTA?

No todos los países cuentan con este programa . Como decíamos, tan sólo 38 países pueden contar con la ESTA por lo que antes de intentar obtenerla, lo primero que hay que saber es si se forma parte del programa de exención o no. Eso se puede comprobar pinchando en este listado .

Limitaciones a la ESTA. No hay ninguna norma que establezca que una persona no pueda ir, las veces que desee, a los Estados Unidos pero hay que tener en cuenta que si se abusa de la ESTA se pueden levantar sospechas de no contar con un justificante contundente porque las autoridades pueden llegar a pensar que lo que se trata de hacer es permanecer en el país de forma ilegal.