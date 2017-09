Las tasas de la desindexación

Indexar, en realidad, significa hacer índices de algo. Así pues, el término desindexación no termina de ajustarse a lo que quería ordenar el Gobierno cuando, en 2015, hizo una ley y le puso ese nombre. La norma impide referenciar la subida de precios públicos a registros como el IPC. Un real decreto de este año ha activado de facto esa ley, con la que se busca controlar la inflación.

Cuesta pronunciar la palabra desindexación. Es fácil trabucarse. Le pasó a los portavoces en el pleno del Ayuntamiento de Algeciras del pasado lunes. Ayer se celebró otro, extraordinario. En cuatro días no se ha dejado hablar de desindexación y ya todo el mundo verbaliza el nombre de carrerilla, sin duda ni pausa. Definitivamente las ordenanzas fiscales de 2018 pasarán a la historia como las ordenanzas de la desindexación. Ayer fueron aprobadas de forma inicial solo con los votos favorables del gobierno local del PP y el rechazo del resto de concejales, excepto el de Ciudadanos, que se abstuvo.

El PSOE recalca que su aviso ha servido para que las subidas sean la mitad de las previstasFernández hace uso de los datos personales del IBI de Silva y los hace públicos

Las ordenanzas se quedaron sobre la mesa el lunes porque el PSOE advirtió que incumplían la Ley de desindexación por vincular la subida de los impuestos municipales para el año que viene de un 1,5% al IPC de julio y porque no se motivaba tal incremento. El PP optó por posponer la aprobación para no toparse con el riesgo de una nulidad, que causaría en un asunto así un estropicio serio.

El pleno de ayer fue convocado para que el expediente llegara rectificado. Por el camino del ajuste de la desindexación se han caído 12 de las 24 tasas que el Ayuntamiento iba a subir, que por tanto conservarán su precio el año que viene. Sí se mantuvieron en la propuesta y experimentarán el alza de un 1,5% las otras 12, entre ellas tributos importantes como el IBI, el sello del coche o la basura. Se han hecho estudios de costes y una memoria económica.

El gobierno local no dio ninguna explicación de por qué finalmente va a subir menos tasas de las que tenía prevista. De hecho, su portavoz, Luis Ángel Fernández, habló de ellas como si nunca hubieran estado en ninguna propuesta anterior. En realidad solo mencionó este asunto una vez. Dribló y esquivó este tema cada vez que lo aludía la oposición, fundamentalmente el portavoz socialista, Fernando Silva.

Fernández, teniente de alcalde de Hacienda, defendió que el PP incrementará esa docena de tasas, sí, pero que lo hace tras cinco años de congelación. Para apoyar que el equipo de gobierno de José Ignacio Landaluce ha bajado la presión fiscal, dio a conocer a toda Algeciras cuánto abona de IBI Fernando Silva. "Usted pagaba 573 euros y ahora 483, 89 euros menos. Usted debería votarnos", le lanzó. El portavoz socialista le recriminó con gestos el uso de sus datos personales, y además públicamente. Fernández le contestó a su vez que no tenía problema en decir cuánto había bajado su recibo: 82 euros.

Silva, por su parte, insistió en que, a la vista de cómo de cambiado llegó el expediente de las ordenanzas a la mañana de ayer -el pleno fue a las 08:00-, el PSOE tenía razón con su advertencia de que el anterior no cumplía con la legalidad y que el que no tenía razón era el PP en censurar la actitud de los socialistas (los populares seguían tildando ayer el aviso del PSOE de "escandalera artificiosa"). El portavoz socialista indicó que no sería tan artificiosa al recalcar que la aprobada ayer fue la tercera propuesta de ordenanzas presentada por el equipo de gobierno en cuatro días (el mismo lunes por la mañana ya hizo algunos cambios).

El caso es que, con IPC o sin IPC, los impuestos se incrementarán el mencionado 1,5%. El equipo de gobierno remarcó que es necesario para equilibrar las cuentas, al haber subido los sueldos y los suministros, y prometió que servirá para mejorar los servicios que presta el Ayuntamiento.

"No me parece una subida irracional", consideró la concejala no adscrita María José Jiménez, que, no obstante, como todos los grupos, impelió al PP a mejorar la recaudación para no tener que continuar con lo que el interventor recomienda: seguir incrementando las tasas también los próximos años.

El portavoz de Izquierda Unida, José Luis Alcántara, en su último turno, no pudo terminar la frase por falta de tiempo. Solo se le oyó comentar que desde julio de 2011 el IPC ha subido un 4,7%. Se entendió lo que no logró articular: que sumando el 3% que subieron las tasas en 2012 y el 1,5% de 2018, en realidad los impuestos de Algeciras han evolucionado como lo ha hecho el índice de precios del consumo. El, desde este año, estigmatizado IPC.