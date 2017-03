La sustitución de la red causa cortes de agua en la cárcel desde el viernes

La sustitución de toda la red de tuberías de la cárcel de Botafuegos ha causado desde el viernes problemas en el suministro del agua. El centro penitenciario señaló ayer que esperaba que por la noche ya quedara restablecido el servicio sin incidencias. El sindicato UGT denunció que la situación ha provocado tensión e inseguridad en la prisión.

El centro detalló que el viernes, tras la conexión de la tubería nueva al grupo de presión de la sala hídrica, el agua perdió fuerza. Ante esta coyuntura se optó por dar suministro a los módulos más conflictivos y se alternó en el resto. Así, añadió, continuó la situación hasta el martes, mientras se realizaban los trabajos tendentes a solucionar el problema.

La prisión agregó que el martes se hubo de cortar el suministro por completo porque las labores que se debían llevar a cabo así lo demandaban. Ayer se mantuvo la incidencia, pero lo previsto era que a última hora se culminara el arreglo y quedara restablecido el servicio por completo.

El centro, debido a lo acontecido, tiene previsto presentar una reclamación por daños y perjuicios contra la empresa que se ocupa de la renovación de la red.

El sindicato UGT alertó que lo ocurrido ha motivado episodios de mucha tensión en la cárcel algecireña.

"Ya se han originado tentativas de plantes de internos en varios módulos que pueden desembocar en un motín. Los reclusos no pueden asearse, no tienen agua en el váter, no pueden ducharse, no pueden beber agua del grifo", criticó.

"Se quejan a los funcionarios de que tienen vis a vis íntimos y no tienen posibilidad de ducharse previamente. Cuando hacen sus necesidades las meten en bolsas y las tiran al patio. El ambiente está muy caldeado y en cualquier momento puede saltar la chispa y tener lugar una alteración regimental grave. No tiene justificación que, bajo pretexto de que se van a reparar unas tuberías, dejen a 1.400 internos y 500 trabajadores sin agua", agregó.

El centro defendió que ha provisto de agua embotellada y que ha proporcionado agua suficiente para los aseos y la limpieza.