Los sindicatos desconvocan la huelga de la estiba

Los sindicatos de la estiba desconvocarán los paros previstos para los días 20, 22 y 24 en los puertos españoles en protesta por la propuesta de reforma del Gobierno. Después de que el Ministerio de Fomento ofreciese aplazar la aprobación del real decreto ley que cambiará el sistema de contratación en el sector, prevista para este viernes, los sindicatos, con Coordinadora al frente, han decidido frenar la huelga e intentar alcanzar un acuerdo en los próximos días.

Los representantes de los trabajadores aceptan la oferta lanzada in extremis por Fomento, después de que distintos partidos políticos instaran al Gobierno a dar marcha atrás y negociar. "Esta convocatoria al paro de los puertos solo perseguía llamar la atención sobre lo intolerable de una imposición en una modificación legislativa de este calado. Si se abre la puerta al dialogo y al consenso, queda sin sentido esta medida", aseguran en un comunicado.El departamento de De la Serna ofrecía paralizar la aprobación del decreto si sindicatos y patronal se sentaban a negociar y los empresarios, representados por Anesco, también se han mostrado dispuestos a retomar las conversaciones. Fomento lanza esta propuesta de vuelta a la negociación, justo un día después de que este martes se rompieran las negociaciones entre los estibadores y el Ministerio, los sindicatos ratificaran los paros de la próxima semana y avisaran de su intención de convocar nuevas huelgas en el caso de que la reforma se aprobara finalmente este viernes y sin consenso.

Un día después, a través de un comunicado emitido a primera hora de la tarde, Fomento ha anunciado su disposición a que "el Real Decreto Ley de modificación de la estiba no se someta a aprobación por parte del Gobierno este viernes y se retrase hasta la reunión del Consejo de Ministros del 24 de febrero, si los sindicatos y la patronal se sientan a negociar".

El Ministerio considera, no obstante, "imprescindible" que dicha negociación se desarrolle en un "clima de normalidad que favorezca el diálogo y la negociación" y, para ello, reclama que previamente se desconvoque la huelga prevista para los próximos días 20, 22 y 24 de este mes, indica Fomento en su comunicado.

Se ofrece a mediar en la negociación

El Departamento de De la Serna asegura además que el Gobierno ofrece su mediación a dicha negociación a través del Ministerio de Empleo.

Fomento considera que muchas de las reivindicaciones que los sindicatos plantean no pueden establecerse por Ley y, por ello, "no tienen cabida" en el Real Decreto Ley por el que el Gobierno tiene que reformar el sector de la estiba, dado que además no lo permite la Comisión Europea, que es quien tiene que validar el cambio normativo.

No obstante, reiteró su convencimiento de que dichas reivindicaciones pueden abordarse en el marco de la negociación colectiva entre sindicatos y patronal.

"El Ministerio está convencido de que sindicatos y patronal tienen todas las posibilidad del mundo de sentarse a negociar en el campo de la negociación colectiva dichas cuestiones pendientes que son perfectamente compatibles en dicho marco", argumenta Fomento. Para ello, insiste en que es "imprescindible" la desconvocatoria de los paros.