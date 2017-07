Los sindicatos alertan de la saturación y falta de medios del centro de menores

La situación extrema de saturación que se está viviendo en los centros de protección de menores del Campo de Gibraltar está saliendo a la luz a través de los sindicatos. CCOO denunció ayer esta situación, en paralelo a la reclamación ya expuesta por UGT un día antes en referencia a los centros de Algeciras y La Línea. El portavoz de CCOO en el sector, Juan Antonio Carrasco, puso de manifiesto como en el centro El Cobre de Algeciras, con capacidad para 16 menores, se está atendiendo a 25, y en espera de que desde La Línea se realice un traslado de 13 más, lo que elevaría el número a 39, con sólo tres o cuatro personas -en función del turno- para un trabajo que implica recepción, documentación, vestuario, aseo, alimentación, salidas y realización de actividades.

Carrasco además añadió que en el centro de La Línea se está atendiendo a casi 80 menores cuando su capacidad es de 24. Con respecto al servicio que se presta en Algeciras afirmó el portavoz de CCOO además que " sigue sin contar con un vehículo adecuado e imprescindible para trasladar a los menores a las actividades programadas, teniendo que recurrir al transporte público, lo que dificulta, cuando no imposibilita, la tarea del personal que los atiende y que en la mayoría de las ocasiones utiliza sus propios vehículos para ello".

El sindicato puso de manifiesto la saturación de estos centros por el hecho de que la llegada de menores que cruzan el Estrecho se han visto notablemente incrementado en los últimos tiempos. "En alguno de estos centros se llega incluso a triplicar el número máximo de menores que pueden ser atendidos, lo cual dificulta la atención que se les presta, tanto por la propia infraestructura como por el número de personal".

Desde CCOO manifiestaron que desde siempre han defendido un servicio público de calidad y que en esta situación los niveles asistenciales se están consiguiendo es gracias exclusivamente al sobreesfuerzo, la profesionalidad y al buen hacer del personal que los atiende y no a las medidas que se adoptan desde la administración. "Aún con todo y pese a la buena voluntad del personal no se debe permitir desde la administración centros con capacidad duplicada y en algunos casos triplicada", el portavoz hizó alusión con ello a los riesgos que supone trabajar en estas condiciones tanto por volumen y carga excesiva de trabajo, como por el riesgo sanitario dado que los menores "llegan sin ningún tipo de control médico -no hay tiempo-, y riesgo a agresiones dada la tensión que provoca las condiciones en las que hay que atender a los menores, durmiendo con colchones en el suelo, aseos y sanitarios insuficiente".