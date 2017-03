La seguridad de la ciudad enfrenta al equipo de gobierno con la oposición

La seguridad protagonizó ayer un encontronazo entre el gobierno local del PP y el resto de grupos de la corporación. PSOE, Algeciras Sí Se Puede, Ciudadanos e Izquierda Unida reclamaron la convocatoria de una junta de portavoces para que el alcalde, José Ignacio Landaluce, les ofrezca explicaciones sobre las medidas que va a tomar el Ayuntamiento tras el accidente mortal del teatro Florida del pasado Carnaval y una evaluación sobre los incidentes registrados el pasado día 11 en la zona sur, incluido un tiroteo en El Saladillo. El regidor anunció que convocará el encuentro y dará información a la oposición.

Los portavoces de PSOE, Algeciras Sí Se Puede, Ciudadanos e Izquierda Unida comparecieron ante los medios para anunciar que debido a que el gobierno local no contesta a sus peticiones de información habían registrado una petición de convocatoria urgente de la junta de portavoces. En el escrito solicitan que se toquen tres temas: "medidas adoptadas sobre seguridad tras el accidente ocurrido durante el pasado concurso de agrupaciones carvanalescas, evaluación de los reiterados sucesos con uso de armas que se están produciendo en barriadas algecireñas y propuesta de declaración institucional contra el autobús transfóbico de la organización Hazte Oír".

Al haberlo solicitado toda la oposición el alcalde está obligado a convocar el encuentro, como recoge el reglamento de funcionamiento del Ayuntamiento.

"El silencio no puede ser la respuesta y el silencio de Landaluce va a quedar roto porque se tendrá que atender esta petición de junta de portavoces", indicó Fernando Silva, portavoz del PSOE.

"Los ciudadanos quieren saber y también nosotros en su nombre vamos a defender ese derecho a saber, sobre todo a problemas a los que no estamos enfrentando en materia de seguridad y de respeto a la libertad sexual", agregó el socialista.

"Lamentar la opacidad del equipo popular en Algeciras. Hemos tenido que pedir la junta de portavoces porque no nos contesta una vez más", censuró el portavoz de Algeciras Sí Se Puede, Alejandro Gallardo.

"Es importante que tratemos el tema del Florida. Han pasado varias semanas y todavía no tenemos contestación ninguna. Desde el primer momento nos tendrían que haber facilitado el informe. Y con los últimos acontecimientos en materia de seguridad creemos también importante saber cómo ha ocurrido, qué se sabe y cómo se puede evitar", añadió.

"Desde Ciudadanos hemos pedido información sobre temas que creemos primordiales y no nos han contestado. Nos vemos obligados a pedir una junta de portavoces, que es la única manera que entiende el equipo de gobierno para contestar a temas así. No entendemos por qué miran para otro lado y no hacen su labor, que es contestar a las preguntas de la oposición", reprochó Ignacio Holgado, portavoz municipal de la formación naranja.

El portavoz de IU aseguró que el PP "no es consciente de que tienen mayoría en concejales pero no mayoría en votos".

"En el tema de seguridad por mucho que el señor Landaluce diga con las estadísticas que Algeciras es una ciudad más segura es cierto y notorio que la ciudadanía está preocupada porque cada vez son más habituales los hechos con armas en nuestras calles", apuntó Alcántara.

El alcalde replicó que ofrecerá "una vez más" toda la información solicitada por la oposición en cuestiones de seguridad. Landaluce indicó que se convocará la junta de portavoces tras la petición realizada por los grupos municipales de la oposición. "Desde el equipo de gobierno seguimos apostando por la transparencia y la participación de todos en la mejora de Algeciras", manifestó.

El regidor detalló que la convocatoria incluirá un análisis de la seguridad de la ciudad con los representantes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y de la Policía Local, así como la propia del teatro Florida. En este sentido, señaló que se informará del expediente incoado a su instancia sobre el accidente sucedido en el Carnaval y de las medidas a adoptar para mejorar la seguridad en el teatro. "Un expediente en el que se han recabado informes de todos los departamentos municipales con capacidad de emitir criterio sobre este tema", remarcó el Consistorio.

"Desde el primer momento nos pusimos a trabajar para poder tener toda la información posible que nos permitiese tomar las decisiones más adecuadas", enfatizó Landaluce, que subrayó su compromiso de "seguir trabajando, como se está haciendo, para continuar mejorando la seguridad en la ciudad".

"El proyecto de la ciudad que estamos construyendo tiene muchos pilares y uno de ellos es la seguridad, por lo que, pese a haber conseguido grandes avances en los últimos cinco años, debemos poner el foco en aquellos problemas que existen para, con la implicación de todos los agentes posibles, darles una solución satisfactoria para los ciudadanos", declaró el primer edil.

La petición de la oposición de realizar una declaración institucional contra el autobús de Hazte Oír está motivada por el hecho de que la organización ha anunciado que visitará la provincia y los grupos no quieren que el vehículo pase por Algeciras. Instan al Ayuntamiento a que lo declare non grato.

Sobre este asunto ahondó en rueda de prensa la viceportavoz municipal del PSOE, María Díaz, que contó que la Fundación Daniela le ha trasladado que ha detectado que están aumentando los problemas de los jóvenes transexuales desde que está en el candelero el autobús de Hazte Oír. Indicó que está ocurriendo en Algeciras y que en la ciudad incluso se ha dado un caso en el que compañeros de colegio bajaron la ropa a un niño para averiguar su género.

Díaz lamentó que el PSOE presentara en pleno una moción para elaborar un plan contra la transfobia en Algeciras y que el equipo de gobierno lo haya hecho sin contar con la opinión de los colectivos y además no lo esté aplicando.