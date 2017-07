Los sanitarios advierten de que las agresiones son cada vez más habituales

Una treintena de profesionales y trabajadores del centro de salud Centro se concentraron ayer a las puertas del ambulatorio para protestar contra las agresiones a los sanitarios y reclamar que se ponga fin a este tipo de ataques. Advirtieron que son muchos más que los que se conocen y reclamaron, por una parte, más medios y, a los usuarios que protagonizan estos incidentes, un cambio de actitud.

Una doctora del centro de salud Centro sufrió una agresión verbal el pasado 22 de junio, incidente que motivó la concentración de ayer. Los sanitarios protestaron en la entrada al ambulatorio con carteles en los que se podía leer "no a la violencia", "seguridad para los trabajadores" o "no más amenazas ni agresiones", para concienciar sobre el problema que sufren.

"Por desgracia es algo a lo que cada vez estamos más habituados", lamentó Pedro Piñero, delegado comarcal de la Federación de Empleados de Servicios Públicos del sindicato UGT.

Piñero hizo ver que en su momento los profesionales sanitarios lograron la consideración de autoridad para tratar de disuadir a los agresores y de mejorar la conflictividad, pero consideró que en realidad no se lleva a efecto la medida. "No se me ocurre que alguien pueda amenazar de muerte a un policía o a un juez y se pueda ir de rositas. En el caso de la sanidad no hay consecuencias", criticó.

Fue lo que le ocurrió a la doctora del centro de salud Centro, que fue increpada y amenazada de muerte. Un usuario desplazado, es decir, cuyo centro de salud asignado no es ése, se presentó en las instalaciones y además sin la tarjeta sanitaria. Incluso así la doctora lo atendió y le recetó una medicación para la que no era preciso el documento sanitario. Esta persona acudió a una farmacia, pero, al no llevar la tarjeta, fue informado de que tenía que abonar los productos que quería retirar. Entonces volvió al centro de salud y se encaró con la facultativa.

"La educación es fundamental. Hay que saber convivir en sociedad", remarcó el representante de UGT, convocante de la concentración. Piñero también destacó que hace falta más seguridad en las instalaciones sanitarias y, en general, más medios en el sistema, para que el buen funcionamiento de centros de salud y hospitales pueda ahorrar situaciones de tensión.