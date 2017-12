El área sanitaria de la comarca incorpora a un nuevo oncólogo

El Área de Gestión Sanitaria del Campo de Gibraltar anunció ayer la incorporación de un nuevo especialista en la unidad de gestión clínica de oncología que, desde esta semana, está desempeñando su labor en un departamento que suma cinco facultativos especializados. Se trata de una de las especialidades que ha sufrido una mayor merma en los últimos meses, tal y como han denunciado sindicatos sanitarios y pacientes.

La dirección del Área sostuvo que ha realizado una búsqueda continuada de especialistas disponibles, dada la ausencia de profesionales en la bolsa del Servicio Andaluz de Salud (SAS) o en desempleo. "Todo al objeto de ofrecer una atención integral a la población del Campo de Gibraltar en el área oncológica. De esa forma, se ha estado en permanente contacto con colegios médicos y sociedades científicas para su localización y contratación", apuntaron.

Además de la incorporación de este facultativo "y para garantizar la asistencia a la población" el SAS apuntó que se mantendrá e incluso ampliará la colaboración de oncólogos del Hospital Virgen Macarena de Sevilla que acuden a los hospitales del Campo de Gibraltar para la atención a pacientes en consultas. La Consejería de Salud está impulsando la alianza entre centros del sistema sanitario público andaluz como una forma de trabajo en red.

"Todas estas medidas reafirman el compromiso del Área de Gestión Sanitaria del Campo de Gibraltar por mantener una atención de calidad para los ciudadanos de esta comarca. La dirección del Área Sanitaria agradece públicamente el esfuerzo realizado por los profesionales de la unidad de oncología en todo este tiempo", apuntaron.

El sindicato UGT, por su parte, denunció públicamente la falta de cobertura de la baja de un médico de familia del consultorio de La Bajadilla, en Algeciras. Según el sindicato, el facultativo falta desde hace dos meses sin que el Área de Gestión Sanitaria del Campo de Gibraltar haya cubierto la vacante. "A ello se le unen los permisos programados desde hace tiempo en el calendario de vacaciones y permisos del centro. Como consecuencia dejan el centro solo con un médico presente y otro de apoyo, así como una única pediatra, por lo que la dirección del Área Sanitaria se ha planteado cerrar parcialmente este dispositivo", aseguró Pedro Piñero, delegado de la UGT del sector de sanidad en un comunicado.

"Un año más, como consecuencia de la falta de cobertura de bajas y permisos reglamentarios, los usuarios de la sanidad pública ven que se anulan consultas y programas en sus respectivos centros de salud y consultorios con la sobrecarga de trabajo para los profesionales que se quedan trabajando en estas fechas", valoró el sindicato, que reclamó al SAS medidas para que no se perjudique a los trabajadores y la ciudadanía. "Si, como dice la Administración, no es posible contratar más médicos ni más pediatras porque no se encuentran profesionales en ningún sitio, pedimos contundentemente que se hagan las gestiones oportunas para que estas situaciones se prevean con suficiente antelación, para minimizar sus perjuicios", concluyeron desde la UGT.