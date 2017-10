La residencia de mayores baraja más medidas de presión para que aumente el personal

Los trabajadores de la residencia de mayores de San José Artesano se concentraron ayer a las puertas del centro para reclamar a la Junta de Andalucía más personal. No fue una protesta extraordinaria. La llevan a cabo desde hace semanas. Por eso, porque pasa el tiempo y, según explican, no reciben ninguna respuesta de la administración, no descartan dar un paso adelante y adoptar nuevas medidas de presión para que sus reivindicaciones sean atendidas. Mañana tendrá lugar una asamblea para decidirlo.

"La delegación territorial de Salud y Políticas Sociales continúa sin sustituir las incapacidades temporales, los permisos o las vacantes de los distintos colectivos, pero sobre todo en el de personal de limpieza y alojamiento, que continúan sobrecargados. Le insistimos una vez más a la delegación que se trata de un centro asistencial, donde se trabaja con abuelos y abuelas que necesitan los servicios de estos trabajadores", recalcó en un comunicado UGT.

"La administración hace oídos sordos hasta la fecha de la gravísima situación en la que se encuentra este centro, no solo del personal, sino también del abandono que presenta el edificio desde hace tiempo", agregó el sindicato.

La Junta de Andalucía prometió el pasado abril que invertiría entre 2017 y 2018 un total de 1,2 millones de euros para la remodelación de la residencia. El subdelegado en el Campo de Gibraltar, Ángel Gavino, resaltó que tal montante económico permitirá rehabilitar el edificio, lo que conllevará su mejora y, unido a que a través de la Ley de Dependencia se está atendiendo a más personas, la previsión de que cuando esté la edificio a pleno rendimiento aumente el número de personal, cumpliendo así con la Relación de Puestos de Trabajo (RPT).