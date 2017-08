El repostaje de buques en el puerto, entre las causas de los malos olores

Los nuevos focos de malos olores registrados en Algeciras están relacionados con las operaciones de carga de varias empresas en el pantalán del puerto de Algeciras, según el comunicado conjunto emitido ayer por el Ayuntamiento de Algeciras, la Junta de Andalucía y el Gobierno de la nación tras la reunión promovida por el alcalde de la ciudad, José Ignacio Landaluce.

La Administración solicitó "que se actúe al respecto y que esta situación debe ser objeto de estudio y propuesta de mejora en coordinación con las autoridades marítima y portuaria, ya que el efecto de carga de hidrocarburos en los buques está produciendo emisiones no canalizadas desde los tanques de almacenamiento de éstos, sin tratamiento alguno, siendo competencia de estos organismos el control de emisiones desde los buques a la atmósfera y, en función de la dirección del viento, hacia la población".

La propuesta referida a este foco sería establecer en el puerto una instalación similar a la que tienen las empresas para tratar los gases producidos durante las operaciones de carga y descarga desde los buques a los depósitos de almacenamiento en tierra. Para contribuir a la mejora del control sobre la calidad del aire en la Bahía algecireña, la Junta instalará dos nuevas cabinas de medición de contaminación, una en la zona urbana de Algeciras y otra en la linde con el enclave portuario.

Las empresas que trabajan con almacenaje y distribución de combustible en el puerto de Algeciras se comprometieron ayer a asumir las medidas correctoras necesarias, dando un paso al frente en la colaboración unilateral por la mejora del medio ambiente de Algeciras. Las compañías cumplieron con la invitación cursada por parte del alcalde para aclarar el origen de los episodios de contaminación atmosférica.

El Ayuntamiento fue escenario de esta "cumbre" por el medio ambiente a la que no faltó nadie, con la presencia destacada del presidente de la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras (APBA), Manuel Morón, y el delegado territorial de Medio Ambiente, Ángel Acuña. Sobre la mesa se dispuso la colaboración entre todos y una autovigilancia de cada empresa, la revisión de las instalaciones y un compromiso de seguir invirtiendo en medidas correctoras y de preservación. Se emplazaron a una próxima reunión estando vigilantes ante cualquier episodio de contaminación porque "no puede ser normal lo que no sea bueno para los ciudadanos".

El alcalde destacó que las disposiciones y actuaciones recogidas serán elevadas tanto al Ministerio como a la Consejería de Medio Ambiente a través del subdelegado del Gobierno de España en Cádiz, Agustín Muñoz, y el subdelegado de la Junta en el Campo de Gibraltar, Ángel Gavino, presentes en la reunión.

Landaluce explicó que en el acuerdo marco con un compromiso de mejoras medio ambientales en Andalucía que se va a firmar entre el Gobierno y la Junta, los colectores serán dependientes del Gobierno de la nación. "Necesitamos ese apoyo sobre los colectores de Algeciras", declaró el alcalde en alusión a que se trabaje no sólo en actuación de los malos olores por hidrocarburos, por la contaminación ambiental por actividades de almacenamiento y trasiego de combustibles, sino que también "por la depuración y los pinchazos ilegales que se han ido produciendo". El primer edil recordó que el Ayuntamiento ha actuado en colectores y ha realizado 70 kilómetros de limpieza de tuberías pero "no es suficiente". Por eso pidió que se actúe en el vertido de colectores para lo cual el Ayuntamiento no tiene capacidad económica.

Por otro lado, Landaluce apuntó que le trasladará a la Fiscalía la reunión para que tome en consideración que se está trabajando para "coordinarnos" y que no se vuelvan a dar los episodios de contaminación.

El presidente de la APBA, Manuel Morón, afirmó que el problema de los malos olores es "complejo", con varios focos dentro del recinto portuario, instalaciones en tierra, buques y vertidos urbanos a la zona portuaria. Precisó que no se puede señalar a un "culpable" . Morón explicó con respecto a las tres concesiones portuarias presentes (Vopak, Sertego y CLH) que tienen aprobado por Industria su autorización, su evaluación ambiental y cumplen, pero "son conscientes que deben implementar medidas adicionales por encima de lo que les exige la ley". Morón, además, explicó que las tres tienen suscritos convenios para mejorar sus instalaciones y la APBA las subvencionará a través de las tasas, a la par de comprometerse ellas a implementar nuevas medidas "si fuesen necesarias".

La Junta ha propuesto un nuevo estudio de evaluación de esos olores y la APBA se ha comprometido a financiarlo de acuerdo con las especificaciones que establezca. Al respecto precisó Morón que si de ello resulta que hace falta implantar nuevas medidas, ya sean en las instalaciones en tierra o en las operaciones en mar, las tres empresas mantuvieron su disposición por hacerlo. "Pido disculpas a los ciudadanos por los inconvenientes que la actividad portuaria genera, el puerto no tiene un tapón de corcho para poder retener todo el inconveniente que causa, pero vamos a trabajar todos en la línea de intentar minimizarlo lo más posible".

El delegado territorial de Medio Ambiente, Ángel Acuña, señaló que no hay "una sola causa" de los malos olores registrados en Algeciras sino que hay una "pluralidad", por lo que sostuvo que la única manera de "terminar con el problema es terminar con esa pluralidad". Con la reunión se demostró la colaboración de todas las administraciones y el interés porque se resuelva lo antes posible.

Acuña explicó que desde 2015 empezaron a actuar con las empresas manipuladoras de hidrocarburos y les exigieron una serie de medidas para garantizar la calidad del aire, las cuales adoptaron. En septiembre analizarán la eficacia de ellas por si fuese necesario aplicar otras complementarias.

Las medidas están referidas a los depósitos en tierra, sin embargo cuando se produce la carga hay medidas que hay que tomar y la Junta las solicitará, de acuerdo con la APBA, para que las ejecuten evitando emisiones al aire. "Por parte de la Junta estaremos proactivos y vigilantes para que lo que hemos hablado se cumpla", apuntó Acuña. El delegado territorial también precisó que si llega alguna sanción y se deben abrir procedimientos se hará como se ha hecho hasta ahora. No obstante, Acuña quiso matizar que no sólo se habla de hidrocarburos sino también de vertidos y de sistemas de depuración en la ciudad.

Durante la reunión los representantes de la Junta propusieron la adopción de una solución integral que permita actuar sobre todos los posibles focos productores de olores para evitar la contaminación aérea. La propuesta requiere una identificación clara de estos focos causantes de las molestias a la población y que cada una de las partes implicadas asuma su responsabilidad al respecto.

El subdelegado del Gobierno de la Junta, Ángel Gavino, por su parte ensalzó el "compromiso de todos" destacando especialmente el papel de las empresas, ya que "ninguna ha dado un paso atrás". Recordó que la Junta es l a administración que tiene que estar haciendo que se cumplan las normas y "ellos -las empresas- siempre han estado determinados a trabajar en pro de la calidad ambiental". Gavino insistió que han asumido una serie de deficiencias y la APBA y Capitanía Marítima les han hecho alguna que otra advertencia: "Es lo que creo que hay que trasladarle al ciudadano, el compromiso por parte de todos".

En cuanto a la incidencia de olores detectada en los últimos días, al igual que otras que se han producido anteriormente, la Unidad de Calidad Ambiental adscrita a la Junta y los agentes de Medio Ambiente siguen realizando un seguimiento exhaustivo desde hace años. Por el momento, informan que las cabinas de medición de la contaminación y calidad del aire registran valores que se sitúan dentro de la normalidad en Algeciras. Es decir, aunque el olfato humano perciba estos olores, la calidad del aire se considera correcta en estos momentos.

Al hilo de la solicitud del alcalde sobre los colectores se pronunció el subdelegado del Gobierno de España en Cádiz, Agustín Muñoz, que aplaudió en primera instancia el ejercicio de "responsabilidad" con la convocatoria promovida por el alcalde. Precisó, en cualquier caso, que se está trabajando ya en medidas correctoras que mejorarán esta calidad del aire y habrá que mantener el seguimiento de ellas y "ampliarlas incluso siempre en beneficio de la calidad de los algecireños".

Muñoz subrayó que solicitará al Gobierno central la necesidad que se desarrollen los colectores de Algeciras, haciendo hincapié en aquellos casos en los que excede de la capacidad del Ayuntamiento esas actuaciones. Recordó que además del colector de la Cuesta del Rayo hay otros que deberán ser tomados en cuenta y así lo harán trasladar en el protocolo general que se firmará entre el Ministerio y la Consejería de Medio Ambiente que tendrá por objeto "minimizar y erradicar cualquier foco de contaminación".

El presidente de la Mancomunidad de Municipios, Luis Ángel Fernández, recordó que la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) también está dentro del recinto portuario y también tienen su aportación dentro de las normativas que marca la ley. Reiteró la importancia de la reunión para tratar los incidentes de este verano con los "hidrocarburos", porque no era un problema solo de olores sino de salud y "con la salud de los algecireños no se puede jugar". Por ello reiteró que había que demandar mejoras para todos y sobretodo para que estas incidencias que tuvieron repercusión sobre la salud no vuelvan a ocurrir. "No sólo es una cuestión de olores. Que se adopten medidas correctoras debe ser cabecera del Ayuntamiento".

En el ámbito industrial estuvieron presentes directivos de las compañías que trabajan en el almacenaje y distribución de combustible como CLH, Vopak, Sertego o Gas Natural; así como de la empresa municipal de agua Emalgesa y de la empresa mancomunada de servicios Arcgisa. No faltó tampoco el coronel jefe de la Guardia Civil en representación del Servicio de Protección a la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), Jesús Narciso, y miembros del equipo de gobierno y técnicos municipales.

La ausencia de ecologistas y representantes ciudadanos fue notable pese a ser los que pusieron la voz de alarma sobre estos hechos que se detectaron a finales de julio en las cercanías del puerto.