El reparto de correo se normaliza tras un año de retrasos y movilizaciones

El servicio de Correos en Algeciras se ha normalizado tras un año marcado por los retrasos en la entrega de la correspondencia y las protestas y movilizaciones de los carteros. La situación en la actualidad no es la ideal, pero sí asumible por los trabajadores y por los usuarios. La plantilla reclama tres repartidores más y que se complete el catálogo de 46 puestos asignados a la localidad. En estos momentos -en el que el volumen de envíos tampoco está en máximos, cierto es- las zonas más perjudicadas reciben cartas cada dos o tres días.

Fue hace ahora más o menos un año cuando los problemas se agravaron. La plantilla de carteros de Algeciras se había reducido en nueve efectivos y desde enero de 2016 siete zonas del municipio se quedaron sin cubrir, sin repartidor establecido, de forma crónica.

Los trabajadores advierten de que siguen faltando tres repartidores más

El sindicato CGT denunció presiones a los empleados para entregar a tiempo las cartas y los paquetes a pesar de que se hallaban en una situación de sobrecarga de trabajo. Fue el detonante que llevó a la convocatoria de paros diarios que finalmente duraron tres meses, abril, mayo y junio. Los carteros demandaban siete refuerzos para esas siete zonas.

La sobrecarga y la huelga parcial hicieron que la correspondencia se fuera acumulando hasta niveles insospechados. CGT calculó que llegaron a estar retenidos, a la espera de distribución, unos 1,8 millones de envíos.

Tras doce semanas de paros la crisis finalmente se pudo desbloquear. José Ignacio Landaluce, alcalde de Algeciras, medió ante la dirección de la empresa y se presentaron unos compromisos que desconvocaron las movilizaciones.

Iván Almazán, secretario de Acción Sindical de CGT-Correos, señaló ayer a Europa Sur que no se han cumplido todas las promesas que pusieron fin a la huelga, pero que la situación del servicio en Algeciras se ha "normalizado".

La empresa sí reforzó la plantilla en verano con más o menos una veintena de efectivos más para poder dar salida a todas las cartas que se habían ido amontonando durante las semanas anteriores (encima coincidió la campaña electoral de los comicios generales del 26 de junio). Fue una ampliación puntual solo con ese objetivo, que se logró durante el periodo estival.

El otro compromiso, que encerraba dos, era completar el catálogo de 46 carteros con los siete que faltaban hasta la realización de un estudio de dimensionamiento que determinara cuántos repartidores necesita la localidad.

Almazán detalla que son promesas que se han cubierto a medias. Ahora hay en Algeciras cuatro carteros más que en la época de los paros, pero los representantes sindicales insisten en que siguen faltando tres para que todas las zonas del término municipal tengan un profesional asignado.

El estudio de dimensionamiento se empezó a elaborar en octubre, pero Almazán apunta que se quedaron media docena de secciones de reparto sin evaluar, por lo que está pendiente su finalización.

El secretario de Acción Sindical de CGT explica que, pese a que los compromisos que condujeron a término a la huelga no se han materializado por completo, el ambiente en la unidad es "más tranquilo" y estable debido a que no se producen las presiones del pasado y las "amenazas" por no entregar a tiempo. No se barajan a día de hoy nuevas movilizaciones.

En cuanto al reparto de la correspondencia no es una época de grandes picos de envíos. Unos días la carga de trabajo es peor y otros, más asumible. La Ley Postal establece que hay que repartir en todos los domicilios todos los días. El cartero pasa en estos momentos cada dos o tres en las zonas más afectadas por la falta de los repartidores que sigue demandando la plantilla.