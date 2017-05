Las relaciones laborales en el puerto de Algeciras entre 1906 y 1939 (II)

En el mes de marzo de 1919 los órganos de representación socio-laboral del Puerto hicieron llegar, a través del Ingeniero Director, en la sesión celebrada el 27 de dicho mes a la Junta que, "teniendo conocimiento de que obreros menores de diecisiete años y sin instrucción empleados en las obras, y siendo obligatorio, según lo legislado, procurarles la debida instrucción durante dos horas de las del trabajo, se acuerda nombrar un maestro que se dedique a su enseñanza". Se eligió al maestro Donato Millán, por su reconocida competencia, u otro con títulos, caso de no aceptar éste. En la sesión ordinaria de 18 de septiembre de 1919 se nombró al maestro Lázaro Millán para impartir lecciones a los trabajadores del puerto menores de dieciocho años. En agosto de 1923 se sabe que el maestro que impartía en aquella fecha clases a los menores de edad contratados por la Junta recibía como sueldo 75 pesetas al mes, si el número de alumnos pasaba de diez, y si no llegaba a esa cifra cobraría la cantidad de cinco pesetas por cada uno de ellos.

La actividad de la Junta Local de Reformas Sociales y, sobre todo, el Gremio de Obreros del Puerto, fue muy intensa en esos años, aunque decayó, al menos en su carácter reivindicativo, a partir de 1924. Unos años antes, a pesar de la buena voluntad demostrada por la Junta acordando el incremento del sueldo de los obreros y procurando mantener los contratos de los que trabajaban en las distintas obras portuarias, esta actitud no impidió que se declararan nuevas huelgas de carácter reivindicativo como la convocada en el mes de noviembre de 1919.

Desde el mes de diciembre de 1923 se acordó integrar en la Junta a un representante de los obreros del puerto de acuerdo con la nueva constitución del citado organismo conforme con los preceptos emanados del Reglamento General para la Organización y Régimen de las Juntas de Obras de Puertos, aprobado por Real Orden de 11 de octubre de 1923. En aquella ocasión la elección recayó en el trabajador Matías Reyes Guerrero.

Desde finales del año 1930 la crisis económica internacional, a la que ya se ha hecho referencia en artículos anteriores, repercutió negativamente en los tráficos portuarios, aunque no tuvo una especial incidencia en las recaudaciones por arbitrios, alquileres, uso de superficies, etc., pero sí en las subvenciones estatales y, como consecuencia, en el retraso de las obras o, incluso, en la posibilidad de que éstas se paralizaran con el correspondiente despido de un considerable número de obreros. Hasta tal extremo llegaron las carencias económicas de la clase obrera en la ciudad, que el alcalde Diego López Tizón, tan sólo quince días después de proclamada la II República, se personó en la reunión de la Junta celebrada el 29 de abril de 1931 "para interesarse por la resolución de la actual crisis de trabajo por que pasa la población admitiendo (la Junta) en las obras al mayor número de obreros, con lo que disminuiría el número de los que no encuentran donde ganarse un jornal".

El análisis de las actas de las sesiones de la Junta celebradas entre abril de 1931 y julio de 1936, permite conocer el nivel de conflictividad laboral que alcanzó el puerto de Algeciras en aquel turbulento período histórico en el que los avances que podían haber logrado los trabajadores con leyes laborales que asumían reivindicaciones históricas, quedaron frustrados por la deslealtad con el nuevo régimen de algunos grupos políticos que utilizaron las demandas laborales como armas revolucionarias con la única finalidad de subvertir el orden imperante e implantar la dictadura del proletariado. El puerto de Algeciras, una gran empresa pública con enormes inversiones y con una plantilla de obreros que superaba con creces el medio millar, era un espacio ideal para plantear continuas actuaciones de lucha obrera-revolucionaria amparadas en las legítimas demandas y reivindicaciones de la clase trabajadora que quedaron plasmadas en las actas levantadas a lo largo de aquellos años.

Como ejemplo de la creciente conflictividad laboral que vivió el puerto entre 1931 y 1936, valgan los siguientes ejemplos: a) Agosto de 1931: Se hace mención a la huelga planteada al contratista de la obras del puerto por el personal contratado y, en solidaridad con ellos, por el personal de la Junta; b) Mayo de 1932: Los obreros del Rompeolas no se presentan al trabajo el día 30 de mayo, sin previo aviso y sin que haya pendiente reclamación alguna que solucionar; c) Mayo de 1933: Los trabajadores convocan y llevan a cabo una huelga de dos días; d) Diciembre de 1933: Huelga revolucionaria del personal de la Junta y de los obreros de la contrata; e) Julio de 1934: Los trabajadores plantean una huelga para el día 10 del citado mes; f) Agosto de 1934: Huelga de los obreros del contratista y destajista de las obras del Dique Sur y Rompeolas que fue desconvocada a los pocos días de iniciarse por haberse comprometido la "Compañía Hispano-Holandesa de Construcciones S. A." a readmitir a los trabajadores que habían sido despedidos; g) Septiembre de 1934: Se recibe un oficio del Ingeniero Director, de fecha 24 de septiembre, trasladando otro que dirige al Director General de Puertos participándole que "el personal obrero a cargo del contratista del muelle Pesquero, el del destajista de las obras del Rompeolas y Dique Sur de la Isla Verde, así como el personal eventual de administración, no se han presentado al trabajo, continuando en su puesto el personal fijo de administración". Otro oficio del mismo señor Ingeniero, de fecha 28 de septiembre, participa a la Junta haberse reintegrado al trabajo todo el personal en huelga. De ambos escritos se deduce que la huelga había durado cinco días; h) Mayo de 1936: Se declaran en huelga los obreros del contratista del muelle Pesquero; i) Junio de 1936: Se recibe un oficio que ha dirigido a la Comisión la Federación Nacional de Obreros y Empleados de Junta de Obras de Puertos, anunciando que "declararán el paro general en todos los servicios el próximo día 25 del actual de no darse solución satisfactoria a los problemas que dicha federación tiene planteados"

Con el triunfo del levantamiento militar del 18 de julio, el agresivo movimiento obrero del puerto quedó desmantelado. Los sindicatos y asociaciones de trabajadores fueron prohibidas y sus líderes detenidos o huidos. El 27 de marzo de 1937 se recibió en la Junta un oficio de la Junta Técnica del Estado, Comisión de Obras Públicas y Comunicaciones, decretando la suspensión provisional del funcionamiento de los Jurados Mixtos de Puertos.

Antonio Torremocha. Doctor en Historia Medieval. Académico de número de la Academia Andaluza. Director del Museo de Algeciras (1995-2007)