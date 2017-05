El refuerzo del suministro eléctrico al puerto se activará tras el verano

El reivindicado refuerzo del suministro eléctrico al puerto de Algeciras está cada vez más cerca. Buena parte de la obra que permitirá dotar a los muelles algecireños de la electricidad necesaria para el correcto funcionamiento y los planes de expansión de las empresas allí instaladas está muy avanzada y mientras finaliza el tramo pendiente, la línea entre la subestación de Cañuelo y la de Pinar del Rey, una solución provisional permitirá al puerto contar con casi dos tercios de la capacidad eléctrica solicitada a partir del verano.

Ese sería el penúltimo paso para un aumento de capacidad eléctrica esperado desde hace diez años. El puerto solicitó en 2007 que se le facilitase una conexión con 78,4 megavoltiamperios (MVA) de potencia, muy lejos de los 17 MVA que tiene ahora. La solución arbitrada para facilitar a las instalaciones portuarias toda la electricidad necesaria fue reforzar el mallado eléctrico, de forma que la subestación que presta servicio al puerto tuviera conexión con otras dos subestaciones, garantizando así el suministro en el caso de que fallase una parte de la red. Para ello, Red Eléctrica de España ha construido una subestación en Cañuelo que dará servicio al puerto y ha conectado esta con la de Los Barrios. Resta solo construir la línea entre Cañuelo y Pinar del Rey para que el mallado esté completo.

Landaluce destaca las facilidades dadas por Algeciras para el paso de las líneas

La segunda parte del proyecto recayó en el lado de la Autoridad Portuaria, que contrató a Endesa para construir otra subestación en el puerto y la red de conexión de esta con la de Cañuelo. La APBA ha invertido ya 38,5 millones de euros en la actuación y es ésta la que está a punto de finalizar. Según anuncia el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, "Endesa está terminando esa red, está en pruebas y solo faltan algunas pequeñas actuaciones. Se ha conseguido que para julio sea capaz de transportar dos tercios de su capacidad futura".

La conexión de Endesa comenzará a funcionar con 45 MVA que aliviarán el grave problema de falta de electricidad que padece el puerto, que ha reclamado en incontables ocasiones la ejecución de esta mejora. En la actualidad, las empresas que operan en los muelles algecireños lo hacen en precario en términos energéticos: TTIA le ha cedido parte de su potencia a Vopak, con el compromiso de que si la primera necesitase más potencia, la segunda se la tendría que devolver, y APMT Algeciras, una de las principales terminales de contenedores del mundo, está asumiendo con grupos diésel propios 8 MVA de potencia por falta de capacidad en la red y porque no puede realizar su conexión en alta tensión a la subestación de Isla Verde -lo que le supondría importantes ahorros- porque ésta no dispone de la potencia suficiente. La infraestructura eléctrica con la que la APBA ha dotado el dique exento de Isla Verde Exterior para dar suministro eléctrico a buques está fuera de servicio por falta de potencia y las ampliaciones previstas por Vopak, CLH o TTIA no podrían entrar en funcionamiento por falta de potencia eléctrica.

Esos 45 MVA son por tanto más que necesarios, pero suponen solo una solución provisional mientras se ejecuta la obra del doble circuito Cañuelo-Pinar del Rey. Una alternativa ofrecida por Endesa con un incremento de coste, señala el presidente de la APBA, Manuel Morón, para evitar un posible corte de suministro mientras finaliza la obra. En realidad, la red del puerto podría conectar a la subestación ya edificada por REE, pero contaría con una restricción: según el contrato presentado por la operadora al puerto, este debería aceptar una interrupción del suministro de cuatro semanas anuales para realizar el mantenimiento de la línea, algo que la APBA ha rechazado. Ello a pesar de que REE asegura que dado que la línea y la subestación son de nueva construcción no requerirían a priori operaciones de mantenimiento durante su primer año, por lo que ese periodo de restricción no llegaría a aplicarse.

El doble circuito que queda por construir está aún pendiente de la autorización administrativa y tiene que cruzar tres municipios, pero desde REE se asegura que se cumplirán los plazos y estará listo para finales de 2018. Habrán pasado entonces 11 años desde que fue solicitada y varios desde el primer plazo que se dio para su puesta en marcha; también se habrá adelantado sobre la última planificación, que la dejaba para 2019. Algo que reconoce el delegado para Andalucía de REE, Miguel González, que recuerda los problemas surgidos en distintas fases de la planificación de la obra, como el cambio del punto de acceso del puerto a la red o las dificultades en la tramitación urbanística y medioambiental al cruzar las líneas varios municipios. No obstante, remarcó González, "todo el mundo ha arrimado el hombro, como empresa hemos contado con la colaboración de todos".

Colaboración que se ha ido desgranando en una larga serie de reuniones y sobre la que Landaluce destaca el papel jugado por Algeciras: "Podíamos haber exigido a REE y Endesa que soterrasen la línea, algo que habría retrasado todo el proyecto. En cambio, hemos cedido a que pase por suelos en los que no se va a poder construir a partir de ahora porque entendimos que había que buscar equilibrio y sensatez". El regidor también señala que ha invitado al presidente de REE, José Folgado, a venir a Algeciras "para que conozca en primera persona la mejora en la situación energética del puerto".