Un puñado de recuerdos especiales

Un viaje de recuerdos a la Algeciras de Francisco Rodríguez Rodríguez ‘Paco Cortina’. El pregonero de la Feria Real 2017 se deslizó por el escenario de la Coronación como pez en el agua. Una vieja mesa de costura con la que iba hilando una cortina fue su carta de presentación pasadas las once de la noche. El octogenario pregonero se arropó del coro de la Hermandad del Rocío, dirigido por Beatriz Calderón, y entre anécdotas y coplas fue dibujando su pasión por Algeciras, que no dejó indiferente a sus paisanos, esencialmente a aquellos que por los años han compartido sus vivencias.

“Me casé con un enano saleroso pa’ jartarme de reír”. Con ese canturreo arrancó su pregón ‘Paco Cortina’ a modo de teatrillo mientras cosía en la mesa que sirvió como hilo conductor de su pregón mientras el coro del Rocío ponía la nota musical. El pregonero inició sus palabras con la naturalidad que le caracteriza dirigiéndose al alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, a la concejal de Feria yFiestas, Juana Cid, y a las autoridades presentes, entre ellos el alcalde de Los Barrios, Jorge Romero.

“¿Dónde está señor alcalde? Vaya noche que me has dado”, decía con gracia Rodríguez a la vez que agradecía la presencia del público en el parque María Cristina, unas 400 personas congregadas para verle.Su pregón fue una sucesión continua de recuerdos y chistes que iban arrancando sonrisas y carcajadas. Desde que el alcalde le dijo que daría el pregón no podía dormir, reconocía, señalando incluso que entonces no sabía si sería capaz de darlo. Pero como buen algecireño y especial de Pura Cepa tiró de recuerdos y hasta explicó porqué la Feria es Real, mencionando a la Reina Isabel II.

“También me acuerdo”, esa fue una de las frases más recurrentes de ‘Cortina’ y entre ellas deshilachaba sus vivencias desde su niñez, en su casa con su familia y sus amigos y conocidos. En el escenario se escuchó menciones a la zapatería Ibérica, a la tienda de Millán, a Petra la peluquera...y entre tanto entre el público muchas asentían y hacían suyos los recuerdos del pregonero.

“Ahora le voy a echar unos piropitos a mi pueblo”. Así empezó el pregonero la siguiente fase de su puesta en escena en la que no dejó de recitar con versos frases de amor a su Algeciras mare. Y así continuó haciendo disfrutar al público de su tierra vivida, arropado por el coro del Rocío.

‘Paco Cortina’ nació en 1937 en la calle Teniente Miranda, antigua Calle Matadero. Tiene carné especial prácticamente desde sus primeros llantos de niño. No hay fiesta algecireña de la que no pueda presumir ni evento en el que falte su presencia. En 2015 recibió el Especial Pura Cepa, una de las mayores distinciones que hace el Ayuntamiento a personalidades de la ciudad, siendo sin duda la antesala del gran honor que anoche vivió.

El pregonero especial también puede presumir de haber sido nombrado en 1997 personaje popular del Carnaval Especial y en 2011 la Junta de Andalucía lo nombró andaluz especial. Ha colaborado con numerosas hermandades locales y, desde 1998, ejerce funciones de camarista de la imagen de la Soledad.

Tras el pregón el grupo de baile flamenco Duende, de Mercedes Alcalá, tomó las riendas de la noche para dar el broche final. El escenario, como era de esperar se centraba en una panorámica antigua de la Algeciras del siglo XX –en concreto de 1914– con los visibles arcos de El Cobre al paso del tren y un cartel antiguo del coso de La Perseverancia, sin faltar dos mujeres ataviadas de mantilla, el escudo de la ciudad y una rama de palma y olivo.

La portada del pregón se basa en una obra de José Román de 1914, expuesta en el Museo Municipal de Algeciras, realizado con motivo del homenaje que el Ayuntamiento de Los Barrios brindó en sus fiestas locales a la Feria Real algecireña, de ahí la presencia del alcalde barreño entre los invitados. La noche acompañó al pregón anunciador, a excepción de una pequeña brisa marinera. El parque abrió sus puertas con un venenciador que repartía copas de fino para brindar por las fiestas, además de repartir chapas de solapa con el cartel de la Feria, obra de María de los Ángeles Arias.