"El poder político tan solo nos ha dado esparadrapo contra el cáncer"

E-con el Brexit, ¿corremos el riesgo de que se cierre la Verja o de todo lo contrario? ¿Ondeará algún día la bandera de España en el Peñón, como pronosticó García-Margallo?

-García-Margallo es la demostración de que la sociedad española es totalmente democrática. Si alguien como él ha llegado a ministro de Exteriores, puede llegar cualquiera. Es difícil encontrar a alguien con menos sentido de la diplomacia.

-Le gusta más su sucesor, el jerezano Alfonso Dastis.

-No le conozco, pero me parece que tiene otro tipo de sensibilidad. No se puede entrar como elefante en cacharrería en el tema de Gibraltar, destrozar toda la política que se había hecho antes y emparentarte con [Fernando] Castiella (ministro de Exteriores con Franco que decidió el cierre de la Verja), un individuo que más allá del patriotismo casposo de este país no ha dejado ningún buen recuerdo en esta zona, especialmente entre los españoles que tuvieron que salir de Gibraltar en el año 69 y siguientes para enfrentarse a un dudoso futuro a este lado. ¿Queremos que vuelva a pasar? Esta comarca, tanto Gibraltar como el Campo de Gibraltar, estánsecuestrada desde hace más de 200 años por los sacrosantos intereses de Estado. ¿Hasta cuándo vamos a seguir?

-Los gibraltareños han visto reforzado ahora su secuestro por intereses ajenos. Ellos se opusieron de forma abrumadora al Brexit.

-Seguimos secuestrados todos. Cada vez que se resfría Londres o Madrid, el pato lo pagan los campogibraltareños. ¿Desde 1713, con el Tratado de Utrecht, qué grandes éxitos hemos tenido los españoles en la reivindicación de la soberanía Gibraltar? ¿No estaremos equivocados en la estrategia? Reino Unido se equivoca con el Brexit, pero hasta ahora nos han ganado por goleada. El ciudadano gibraltareño se siente británico porque se siente protegido y los españoles no hemos sido capaces de atraerle a este lado de la Verja.

-¿Y España con los campogibraltareños no tiene también una deuda pendiente en materia de inversiones de todo tipo? Infraestructuras, educación, integración social...

-Desde la Restauración monárquica de finales del S.XIX se ha venido consolidando un modelo de Estado que benefició a la burguesía catalana, vasca y al centralismo de Madrid. Y ese modelo se cargó a la pequeña burguesía andaluza que apostaba por la industria textil, la naval... por algo que no fuera solo la ganadería y la agricultura. Eso nos lleva a un paro brutal y casi estructural. Al menos aquí tenemos una coartada para que esas políticas públicas cambien.

-¿Se refiere a Gibraltar?

-Sí. El plan de desarrollo industrial de la Bahía de Algeciras hizo que apareciera en el arco de la bahía una clase media muy consolidada, pero se mantienen todavía grandes bolsas de marginalidad. Fracasaron apuestas con dinero público como Crinavis o Confecciones de Gibraltar, pero ahora hay estudios, diagnósticos y experiencias para saber hacia dónde dirigir la inversión pública y cambiar el rostro del Campo de Gibraltar. ¿Pero si fracasamos en la construcción de la línea Algeciras-Bobadilla o en la conexión con San Fernando, que son obras sensatas y baratas, cómo vamos a lograr zonas francas o estatutos fiscales? El poder político tan solo nos ha dado esparadrapos contra el cáncer.