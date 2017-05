Las playas algecireñas se preparan para el comienzo de la temporada

El PSOE ha criticado esta semana al equipo de gobierno al considerar que las playas de la localidad ya tendrían que presentar un estado de revista debido a que son muchos los ciudadanos que optan por pasar el día en el litoral aunque no haya comenzado la temporada oficial. Indicó que fue lo que ocurrió el pasado fin de semana.

El alcalde recuerda que una lapa impide cubrir las piedras de Getares

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, recordó ayer que la regeneración de la playa de Getares ha de tener en cuenta la protección de una especie de lapa en la zona de piedras. En consecuencia, no se puede verter arena sobre ese lugar. El hecho de que no se actúe en ese enclave formado por bolos y lajas se debe a que, además de formar parte de la estructura de la playa y de dar estabilidad frente a los temporales, es susceptible de ser habitada por una especie protegida, la lapa patella ferrugínea. Por ello la Demarcación de Costas actúa sobre la superficie de playa arenosa que queda fuera de esa zona de bolos y lajas, nivelando la playa desde las partes más altas, quitando los escalones producidos y cubriendo las piedras (las más pequeñas, no los bolos) que quedan al descubierto.