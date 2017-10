La plantilla de limpieza del hospital vuelve a denunciar falta de personal y de higiene

La plantilla encargada de la limpieza en el hospital Punta de Europa denunció ayer la falta de personal para atender las necesidades en esta materia del centro sanitario. No es la primera vez que llaman la atención sobre este hecho.

Las trabajadoras y trabajadores indicaron en un comunicado de UGT que después de pasar la temporada de verano con una merma de empleados de más del 40% de la plantilla, sin que la dirección de la empresa UTE-LISAN (responsable de la limpieza) cubriera las vacantes, se han vuelto a encontrar con el mismo problema debido al exceso de trabajo de las trabajadoras y trabajadores que quedaron.

"El resultado actual son trabajadores en baja laboral (ansiedad, estrés, agotamiento) y del total de la plantilla de trabajadores que debe de tener la empresa están otra vez en el mínimo para realizar los turnos de mañana, tarde y noche, lo que les lleva a no poder realizar la limpieza normal diaria y continua, con el sobreesfuerzo de la plantilla que queda", apuntó el sindicato.

"Todo esto -agregó- no solo se ha comunicado a la empresa, si no que asimismo se le ha pasado comunicación a la dirección del hospital (responsable de la higiene y salubridad del mismo), la cual no sabe no contesta. El problema laboral sigue existiendo y ninguna de las partes quiere buscar la solución al mismo, que es tan sencilla como que la dirección del hospital exija a la empresa que cumpla con lo firmado en el pliego de condiciones en cuanto al número de personal y jornadas".

UGT alertó de que la falta de personal conlleva otro problema mucho más grave, que es las infecciones que se producen en el centro por la falta de higiene en el edificio.